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Из Витебска Лукашенко улетел, а вертолетная площадка осталась. Как это выглядит
В прошлую пятницу в Витебске был Александр Лукашенко. Основная цель визита – посещение реконструированного мехового комбината.
Для удобства главы государства буквально за ночь в поселке Тарный оборудовали вертолетную площадку на бывшем аэродроме, который с десяток лет был заброшен.
Вертолетная площадка в Тарном. Фото Саши Май
По словам местных жителей, асфальт как на самой площадке, так и на дороге, ведущей к ней, укладывали в авральном режиме,
А так как погода была по-осеннему дождливой, то прямо в лужи. Поэтому люди и уверены, что долго такое покрытие не продержится.
Что интересно, от вертолетной площадки идут две дороги: одна в сторону мехового комбината, а вторая – практически в поле, причем, где заканчивается зона видимости, там и нового асфальта уже нет.
Конечно, новые дороги – это неплохо, но вот как часто будет использоваться вертолетная площадка?
Впрочем, местные жители шутят, что зато теперь они всегда готовы к приему высоких гостей.
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В прошлую пятницу в Витебске был Александр Лукашенко. Основная цель визита – посещение реконструированного мехового комбината.
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