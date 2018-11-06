Из Витебска Лукашенко улетел, а вертолетная площадка осталась. Как это выглядит

Для удобства главы государства буквально за ночь в поселке Тарный оборудовали вертолетную площадку на бывшем аэродроме, который с десяток лет был заброшен.









Вертолетная площадка в Тарном. Фото Саши Май





пишет vkurier.by По словам местных жителей, асфальт как на самой площадке, так и на дороге, ведущей к ней, укладывали в авральном режиме,vkurier.by

А так как погода была по-осеннему дождливой, то прямо в лужи. Поэтому люди и уверены, что долго такое покрытие не продержится.





Что интересно, от вертолетной площадки идут две дороги: одна в сторону мехового комбината, а вторая – практически в поле, причем, где заканчивается зона видимости, там и нового асфальта уже нет.





Конечно, новые дороги – это неплохо, но вот как часто будет использоваться вертолетная площадка?





Впрочем, местные жители шутят, что зато теперь они всегда готовы к приему высоких гостей.



