ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из Витебска Лукашенко улетел, а вертолетная площадка осталась. Как это выглядит

07.11.2018 12:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В прошлую пятницу в Витебске был Александр Лукашенко. Основная цель визита – посещение реконструированного мехового комбината.

Для удобства главы государства буквально за ночь в поселке Тарный оборудовали вертолетную площадку на бывшем аэродроме, который с десяток лет был заброшен.


Вертолетная площадка в Тарном. Фото Саши Май

По словам местных жителей, асфальт как на самой площадке, так и на дороге, ведущей к ней, укладывали в авральном режиме, пишет vkurier.by
А так как погода была по-осеннему дождливой, то прямо в лужи. Поэтому люди и уверены, что долго такое покрытие не продержится.

Что интересно, от вертолетной площадки идут две дороги: одна в сторону мехового комбината, а вторая – практически в поле, причем, где заканчивается зона видимости, там и нового асфальта уже нет.

Конечно, новые дороги – это неплохо, но вот как часто будет использоваться вертолетная площадка?

Впрочем, местные жители шутят, что зато теперь они всегда готовы к приему высоких гостей.


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлую пятницу в Витебске был Александр Лукашенко. Основная цель визита – посещение реконструированного мехового комбината.
 
Новости дня
Новости разные
 
На возложение цветов к памятнику Ленина пришли около 500 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика