Почему молодежи не стоит надеяться на пенсию от государства и как можно раньше начинать копить на старость

Почти 364 рубля — такую сумму в среднем получают белорусы на заслуженном отдыхе. Это меньше 40% от средней зарплаты, поэтому у человека, который выходит на заслуженный отдых, может заметно упасть качество жизни. Единственный выход избежать этого — делать многолетние накопления, считает эксперт. FINANCE.TUT.BY поинтересовался у эксперта Центра экономических исследований BEROC Анастасии Лузгиной, нужно ли начинать откладывать на пенсию уже в молодости, и как в раннем возрасте найти для этого мотивацию.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пенсия не позволит вести прежний уровень жизни

Идеальной пенсионной системы не существует, но в этой сфере пока не придумали ничего лучше, чем совмещать централизованную господдержку граждан и персонализированные накопления, считает Анастасия Лузгина. По мнению эксперта, в первую очередь белорусам нужно избавляться от мнения, что в пожилом возрасте можно существовать только на государственные выплаты.

— Когда мы говорим «вот, у европейцев выше пенсионные выплаты», то должны в том числе понимать, что там присутствует накопительный элемент. Причем индивидуальные пенсионные отчисления могут быть инициированы как со стороны государства, так и со стороны частных лиц. В Беларуси пока данный вид пенсионных накоплений зарождается на уровне отдельных компаний и некоторых граждан. Но я считаю, что мы постепенно придем к тому, что люди будут думать: «А достаточно ли мне того размера пенсий, которое может гарантировать государство?»

Дело в том, что размер пенсионных выплат в распределительной пенсионной системе не может обеспечить тот уровень жизни, к которому привыкли люди, у которых относительно высокие доходы. «Старость никто не отменял. Поэтому надо подумать, что мы будем делать в более зрелом возрасте, когда полноценно работать уже становится труднее», — подмечает эксперт.

Так как интенсивно работать человек не сможет, единственный выход для поддержания прежнего уровня жизни — многолетние накопления, которые нужно начинать делать в молодом возрасте, убеждена эксперт. При этом создание личных сбережений не должно серьезно ограничивать человека, это может быть небольшая часть дохода, которую он относит в страховую компанию или попросту откладывает на депозит.

— Скажем, молодежь гораздо охотнее тратит первые деньги на более актуальные и осязаемые вещи- например, путешествия или гаджеты. Это абсолютно нормально. Крупные траты никто не отменял, однако стоит постепенно планировать свое будущее и откладывать хотя бы небольшую часть заработка.

Не надейтесь на то, что после 30 будете зарабатывать гораздо больше

При этом можно не придерживаться конкретной суммы, она зависит от дохода человека. Важно, чтобы регулярные отчисления на будущую пенсию были психологически комфортны и малозаметны для личного бюджета. Также нужно разделять, что есть неприкосновенный запас на непредвиденные случаи, пенсионные накопления и остальные сбережения.

С какого возраста откладывать сбережения — тоже вопрос индивидуальный, убеждена эксперт. Единого правила нет, каждый должен решать самостоятельно. Но чем раньше человек об этом задумается, тем проще ему потом будет этот процесс продолжать. Не стоит отодвигать вопрос о персональной пенсии на будущее с надеждой на то, что предполагаемые доходы значительно увеличатся.

— Например, девушка или молодой человек планирует, что в 30 лет будете гораздо больше получать и, соответственно, гораздо больше откладывать. Но с другой стороны, если так рассуждать, порог, когда человек действительно начнет копить средства, будет постоянно отодвигаться со словами «лучше потратить на поездку» или «лучше купить машину».

В странах, где есть накопительная часть, люди начинают откладывать средства в пенсионные фонды с самого первого рабочего места, говорит эксперт.

— С этого момента начинают формироваться их индивидуальные пенсионные накопления. Это рациональный и здоровый расчет. Следует понимать, что такого рода вложения обычно являются очень надежными, но при этом низкодоходными. Главная их цель — сохранить ваши сбережения с определенным приростом и корректировкой на темпы инфляции. Получить высокие доходы от таких накоплений вряд ли получится.

Пенсионная система меняется слишком медленно

Власти говорят об изменении пенсионной системы и пересмотре отчислений в ФСЗН с 2011 года. Определенные шаги действительно делаются в этом направлении. Например, происходит поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и женщин. При этом пока о введении обязательного накопительного элемента речи не идет. В этом случае оптимальный вариант — копить на пенсию самостоятельно, убеждена эксперт.

— Советую молодым людям, которые захотят начать откладывать на дополнительную пенсию, сразу обратиться к специалистам. Там рассчитают, что «при таком-то ежемесячном платеже получится такой результат». В итоге через 20−30 лет вы получите определенную сумму. Тут уже человек будет смотреть, подходит ли ему схема или нужно откладывать на условные пять рублей больше.

В Беларуси две страховые компании предлагают программы страхования дополнительных пенсий. Есть две разные схемы — либо после 25−30 лет человеку отдают полностью все сбережения с начисленными процентами, либо выплачивают по частям. «Однако мы не можем похвастаться разнообразием продуктов. На сегодняшний день у нас в этом плане рынок недостаточно развит, он только начинает зарождаться», — считает эксперт и предлагает в качестве дополнительного варианта рассмотреть долгосрочные банковские депозиты.

На денежном рынке наблюдается стабилизация

— Если раньше многие люди боялись делать вклады на длительный срок из-за резких скачков курса и высоких темпов инфляции, то сейчас складывается более благоприятная ситуация. Конечно, по мере развития финансового рынка, появления на нем новых профессиональных участников и сберегательных инструментов, возможно будет изменить стратегию и вложить деньги в новые продукты, но я считаю на начальном этапе долгосрочный банковский депозит также приемлемый вариант, — убеждена Анастасия Лузгина.

По ее словам, начиная с 2015 года, на денежном рынке наблюдается стабилизация. Также хорошим знаком является то, что Нацбанк планирует перейти к инфляционному таргетированию (стремление к ценовой стабильности на рынке).

— При этом совершенно нормально, что есть люди, которые не доверяют банковской системе. Некоторые родители сегодняшней молодежи потеряли свои вклады и накопления в период распада СССР. Естественно, это очень подорвало доверие к финансовой системе страны и восстановить его достаточно сложно.

— Но если мы говорим о банковской системе, то в Беларуси она как раз всегда работала стабильно. Банки работали без перебоев. У нас не было периодов, когда банки не возвращали привлеченные средства населения или «замораживали» их на неопределенный срок. С учетом того, что государство гарантирует возврат банковских депозитов, опасаться населению — не стоит.

Государство гарантирует стопроцентный возврат валютных и рублевых депозитов в банковской системе. При этом сумма не ограничена — сколько бы денег ни хранил человек на одном счете, ему обязаны вернуть все, включая начисленные проценты. Из-за этого риски минимальные, чего нельзя сказать про другие виды вложений, например, в ценные бумаги. Однако здесь речь идет в большей степени о финансовых активах и дополнительном доходе.

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