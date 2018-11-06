Работники и организации Могилевской области получили награды за подготовку и проведение на высоком организационном уровне V Форума регионов Беларуси и России





Работники и организации Могилевской области получили награды Национального собрания Беларуси и Совета Республики за подготовку и проведение на высоком организационном уровне V Форума регионов Беларуси и России, который проходил в Могилеве 10-12 октября. Чествование состоялось сегодня в облисполкоме, передает корреспондент сайта.

В числе удостоенных памятного знака V Форума регионов – председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко, генеральный директор ОАО «Моготекс» Виктор Матиевич, генеральный директор УП «Могилевское отделение БелТПП» Геннадий Черный. Среди награжденных благодарностями Совета Республики Национального собрания Беларуси – директор Дворца культуры области Ирина Жарковская, директор Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа им. К. П. Орловского Георгий Малиновский, заместитель генерального директора ОАО «Могилевлифтмаш» Николай Михаленя, генеральный директор РУП «Могилевэнерго» Константин Путило, заместитель генерального директора ОАО «Моготекс» Михаил Свирепа, коллективы Могилевского государственного университета продовольствия, Белорусской государственной орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной академии, Могилевского государственного университета имени А.А. Кулешова.

Как отметил во время церемонии награждения председатель Совета Республики Михаил Мясникович, V Форум регионов Беларуси и России прошел в Могилеве красиво, результативно и на подъеме. Хорошо поработали и облисполком, и горисполком. Во время подготовки к значимому мероприятию в городе на Днепре привели в порядок множество объектов, которые стали украшением областного центра, а Дворец культуры области, лестница с каскадным фонтаном, ведущая к парку отдыха в Подниколье, по своему оснащению и внешнему виду не уступают столичным. Они многие годы будут радовать могилевчан и приносить пользу.

Михаил Мясникович напомнил, что следующий Форум регионов будет принимать российская сторона. В числе городов, которые рассматриваются в качестве площадки для проведения диалога, значится Санкт-Петербург. Основной же темой мероприятия, скорее всего, станет молодежная политика. К Форуму регионов также планируют приурочить Съезд творческой интеллигенции России и Беларуси.