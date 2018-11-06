"Люди берут кредиты на жизнь". Работникам одного из минских заводов 3 месяца не платили зарплату



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

FINANCE.TUT.BY узнал, почему на заводе такие задержки по зарплате и как люди столько времени жили без денег.Работникам Минского завода автоматических линий имени Машерова с июня не платили зарплату.— обрисовывал сложившуюся ситуацию один из работников предприятия.По словам работника предприятия, его коллеги уже обращались по этому поводу в профсоюз. Однако все безрезультатно.Мужчина говорит, что, из-за задержек по зарплате некоторые работники уволились.продолжает работник завода. —Мы поговорили с еще несколькими работниками предприятия. Они подтвердили, что им задерживали зарплату на несколько месяцев. Но 26 октября часть денег се-таки выплатили.сказала женщина, работающая на заводе.— рассказал еще один работник завода.Мы обратились к руководству ОАО «Минский завод автоматических линий имени П.М. Машерова». Замдиректора заводаобъяснил задержки по зарплате тяжелым финансовым положением предприятия.— комментирует Егор Журав.Замдиректора говорит, что сейчас цеха и производство работают в двухсменном режиме пять дней в неделю.Егор Журав убежден, что «задержек по зарплате в дальнейшем не будет». По крайней мере сейчас нет оснований так полагать.— рассказывает замдиректора. —