Всемирный банк сравнил доходы на душу населения в Беларуси и Германии

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Крупнейшая добывающая компания России, на которую приходится каждый второй баррель, извлеченный из недр, просит своих покупателей пересмотреть условия договоров на 2019 год.В них, по идее "Роснефти", должны быть включены пункты на случай санкций по иранскому сценарию, когда оплата поставок становится де-факто невозможной.Компания требует, чтобы ее контрагенты - от крупнейших глобальных нефтетрейдеров до европейских энергогигантов - обязались не соблюдать такие санкции, если они будут введены. Об этом Reuters сообщили пять источников в торговых кругах.Клиентам "Роснефти" предлагается взять на себя обязательства оплатить поставки в любом случае. Для этого в договоры вносится пункт о том, что "никакие санкции... не могут задержать или изменить обязательства сторон, предусмотренные контрактом".Если же покупатель все же неспособен перечислить платеж, то "Роснефть" требует компенсации в виде "фиксированной суммы или суммы, определенной через механизм оценки, для каждого отдельного контракта и соглашения".Покупатели объемов "Роснефти", среди которых британская BP, англо-голландская Royal Dutch Shell, французская Total, а также нефтетрейдеры Vitol и Gunvor, пока сопротивляются внесению новых поправок, утверждают источникипояснил один из них.Другой представитель крупной европейской компании сообщил, что "Роснефть", по всей видимости, сильно обеспокоена возможностью санкций и их последствиями.Сценарий, который рассматривает компания аналогичен тому, который был выбран властями США для "Русала".В апреле крупнейший в РФ производитель алюминия был внесен в SDN-list американского Минфина, что сделало работу с компанией миллиардерапрактически невозможной. В результате "Русал" был вынужден полностью прекратить экспорт продукции в течение суток.По словам трейдеров, активный переговорный процесс между "Роснефтью" и покупателями продолжается. Результаты торгов на продажу нефтепродуктов 2019 года компания должна подвести 5 декабря.Коллективный отказ клиентов идти на уступки, вероятно, заставить "Роснефть" отказаться от своих требований, считают источники Reuters.