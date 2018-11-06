Маленькие дети Пугачевой объявили об отъезде

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Пока юморист, телеведущий и шоуменгастролирует по Америке,забрала у него эстафетную палочку и теперь выкладывает видео с их детьми – сыном Гарри и дочерью Елизаветой. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Пугачева опубликовала ролики, где беседует с ребятами.В одном видео Гарри объявил, что ест бутерброд с колбасой, и продемонстрировал закуску. В свою очередь Елизавета показала, что кушает йогурт, и сообщила, что, как и мама, любит халву и конфеты определенной марки. Гарри не полез за словом в карман и рассказал, какие еще конфеты любит Примадонна (и он тоже). "Семейная "Вкусовщина"🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Пугачева.В другом ролике Гарри заявил, что на зиму намерен уехать, и уточнил – к папе. А потом быстро добавил, что и к маме. Елизавета с серьезным видом сообщила, что тоже уедет, но только– заключила Алла Борисовна.Многочисленные подписчики пришли в умиление от видеозаписей.рассыпались в комплиментах пользователи Сети.