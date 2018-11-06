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Видеохит: синоптик Рябов перепел "It's Raining Men"
Известный синоптик Дмитрий Рябов перепел хит группы The Weather Girls «It's Raining Men». Телеведущий исполнил песню «Лиственный дождь» в дуэте с дворником.
Напомним, ранее Дмитрий Рябов прочитал рэп о том, какая погода ждет белорусов до конца лета.
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Напомним, ранее Дмитрий Рябов прочитал рэп о том, какая погода ждет белорусов до конца лета.
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