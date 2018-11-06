

Фото: СТВ

2014 год.

2018 год.

Информация от подписчика:

«Добрый вечер, Антон!



Я тут в комментариях в твиттере заметил, что вывесили отрывок документа по поводу изменения этажности застройки Тапас возле Лебяжего. Вспомнил и решил поделиться информацией.



В 2014-15 годах были разработаны изменения в план управления заказником (в связи с тем, что началось освоение территории тапасом и другим инвесторами). В рамках этого плана управления были подготовлены рекомендации/требования по застройке, в том числе прописана этажность (ограничения). Были проведены общественные обсуждения документа. На все затрачены бюджетные деньги. Но до сих пор план управления в новой редакции не утвержден (утверждаетс решением исполкома). Если бы план управления был утвержден, то указанные там ограничения имели бы нормативный характер. Сейчас они имеют только рекомендательный характер… Таким образом вопрос, потрачены бюджетные средства, документ не утвержден, а тапас делает что хочет… Как то так»





Цитата с форума онлайнера:

Сентябрь 2018.

«Строительство МФК „Олимпик Парк“ осуществляется ООО „ТАПАС“ в соответствии с проектно-сметной документацией. В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей, необходимых для ввода строительных очередей объекта.



Ознакомиться с проектом застройки и концепцией объекта Вы можете на сайте группы компаний „ТАПАС“ или агентства недвижимости „Мегаполис“.



В настоящее время проект застройки проходит корректировку».

Какого чёрта происходит, Павел Белый?