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Китайская альтернатива BMW X5: первые снимки "краснознаменного" кроссовера Hongqi HS7

07.11.2018 13:53 — Разное | Tut.by  
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Аккурат к 7 ноября китайские профильные СМИ обнародовали фотографии первого серийного кроссовера марки Hongqi («Хунцы», в переводе «Красное знамя»), под которой концерн FAW выпускает автомобили для партийного руководства КНР и чиновников.


Машину, внешность которой создана с оглядкой на представленный в 2016 году в Пекине шоу-кар S-Concept, удалось сфотографировать на проходящей в Тунсяне международной конференции по вопросам Интернета. Официальных подробностей о модели, получившей обозначение HS7, пока нет, но если верить китайским СМИ, платформу «паркетник» длиной около 5 м делит с седаном H7 — он, в свою очередь, создан на «тележке» старой Toyota Crown с передней двухрычажной и задней многорычажной подвеской.


Под капот HS7 прочат трехлитровую V-образную «шестерку» с наддувом и мощностью 338 лошадиных сил, сблокированную с 8-ступенчатым «автоматом» разработки Aisin. Наряду с задним приводом у HS7 будет и полный, также покупатели смогут выбирать между пяти- или семиместным исполнением салона.


В числе главных соперников китайской новинке называется BMW X5. По предварительным данным, цены на HS7 будут начинаться от 40 400 долларов в пересчете. Больше подробностей о своей новинке Hongqi обнародует на следующей неделе, когда машину представят широкой публике на автосалоне в Гуанчжоу.

 
 
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Аккурат к 7 ноября китайские профильные СМИ обнародовали фотографии первого серийного кроссовера марки Hongqi ("Хунцы", в переводе "Красное знамя")
 
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