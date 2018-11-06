ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета

07.11.2018 13:36 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости США. Недавно у жителей Нью-Йорка появилась возможность лицезреть редкого гостя – утку-мандаринку. Обычно эта птица обитает в Восточной Азии, поэтому её появление в США вызвало интерес у американцев.  

Об яркой утке заговорили ещё 10 октября. В тот день видео с мандаринкой было опубликовано в Twitter-аккаунте, посвящённом наблюдению за редкими птицами в Манхэттене. С того времени ролик набрал более 25 тысяч просмотров.  

В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета
Фото: скриншот из видео в Twitter-аккаунте Manhattan Bird Alert  

Как сообщает New York Post, на следующий день после обнаружения птицы, американцы пришли посмотреть на необычного гостя, но мандаринка исчезла. Однако на этом история не заканчивается. Через две недели утка была замечена возле реки Гудзон, и вскоре путешественник вернулся в Центральный парк.  

В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета
Фото: скриншот из видео в Twitter-аккаунте Manhattan Bird Alert  

Было сделано три предположения относительно того, как самец мандаринки оказался в США. Первое – птица сбежала из зоопарка. Был сделан звонок в учреждение, но работники ответили, что у них все животные на месте.  

В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета
Фото: twitter.com/BirdCentralPark  

В итоге остались два варианта: утка была чьим-то питомцем законно или незаконно, а затем сбежала или была выброшена на улицу. На лапе птицы есть кольцо, что подтверждает один из этих вариантов.  

В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета
Фото: twitter.com/BirdCentralPark  

Сообщается, что самец мандаринки прижился в парке и наладил контакт с другими утками. Правда, для размножения редкому гостю нужна пара своего вида, так что либо ему позже найдут спутницу в зоопарке, либо он останется холостяком.  

Осенью 2018 года в Мексике вопрос с потомством решали оливковые черепахи.  

Пресмыкающиеся массово вышли на берег, чтобы отложить яйца (здесь подробнее).  
Новости по теме

Чтобы избежать нападения крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Что будет с кабаном Ниф-Нифом, которого минчанин завёл на балконе?

За кабана в квартире минчанину грозит штраф

Она прожила с ним восемь лет. Львица задушила льва в зоопарке во время конфликта

«И тут из леса выбежал». В Минском районе на дороге встретили верблюда

«Аквариум – родильный дом». Акулята-кошки готовятся появиться на свет в мобильном музее океанографии в Минске

В Индии спасли леопарда, который упал в колодец

В Мексике тысячи оливковых черепах выползли на берег, чтобы оставить потомство
‡агрузка...
Новости 24 часа

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»

Ставка на высокие технологии. Как будет проходить перепись-2019?

Трое белорусов погибли в аварии в Калужской области

Новости экономики за 06.11.2018

Звезды белорусской эстрады выступили в Житковичах в честь открытия нового моста

Какие трудовые подарки преподнесли белорусам к 7 ноября?

«Это для нас всё»: в Житковичском районе после реконструкции открыли мост через Припять. Репортаж СТВ

Александр Лукашенко: «Никогда не бросайте камни в свою историю»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Недавно у жителей Нью-Йорка появилась возможность лицезреть редкого гостя – утку-мандаринку. Обычно эта птица обитает в Восточной Азии, поэтому её...
 
Новости дня
Новости разные
 
Арина Соболенко и розы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика