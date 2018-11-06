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В Нью-Йорке редкая птица стала звездой интернета
Новости США. Недавно у жителей Нью-Йорка появилась возможность лицезреть редкого гостя – утку-мандаринку. Обычно эта птица обитает в Восточной Азии, поэтому её появление в США вызвало интерес у американцев.
Об яркой утке заговорили ещё 10 октября. В тот день видео с мандаринкой было
Как
Было сделано три предположения относительно того, как самец мандаринки оказался в США. Первое – птица сбежала из зоопарка. Был сделан звонок в учреждение, но работники ответили, что у них все животные на месте.
В итоге остались два варианта: утка была чьим-то питомцем законно или незаконно, а затем сбежала или была выброшена на улицу. На лапе птицы есть кольцо, что подтверждает один из этих вариантов.
Сообщается, что самец мандаринки прижился в парке и наладил контакт с другими утками. Правда, для размножения редкому гостю нужна пара своего вида, так что либо ему позже найдут спутницу в зоопарке, либо он останется холостяком.
Осенью 2018 года в Мексике вопрос с потомством решали оливковые черепахи.
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Новости США. Недавно у жителей Нью-Йорка появилась возможность лицезреть редкого гостя – утку-мандаринку. Обычно эта птица обитает в Восточной Азии, поэтому её...
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