ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новый пикап Volkswagen с несущим кузовом на базе Tiguan называется Tarok

07.11.2018 13:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Похоже, что немецкий автогигант активно берется за освоение сегмента пикапов — вслед за Amarok концерн готовит к дебюту более компактную модель, тизер которой был обнародован неделю назад.


6 ноября автомобиль был полностью рассекречен в Бразилии — на открывшемся автосалоне в Сан-Паулу. Пока Tarok представлен в качестве концепта, но в Volkswagen обещают, что товарный вариант пикапа от выставочного образца будет отличаться лишь деталями.


Создан пикап платформе MQB, которая, в частности, лежит в основе кроссовера Tiguan — с несущим кузовом и задней независимой подвеской, хотя для пикапов более привычны рама и неразрезной задний мост. По габаритам Tarok тоже ближе к «паркетникам» — длина достигает около 4,9 м, а колесная база около 3 м.


Для перевозки длинномеров длину грузовой платформы можно увеличить с 1,2 м до 1,86 м — сделать это можно, сложив вровень с полом задний ряд сидений и перегородку между салоном и грузовой площадкой. Хотя еще не факт, что такое решение в итоге достанется серийной версии Tarok.


Под капотом показанного в Сан-Паулу концепта скрывается 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил, способный работать как на бензине, так и популярном в Бразилии этаноле. В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и полный привод.


В Бразилии продажи Tarok начнутся в 2020 году, причем наряду с битопливным мотором местным покупателям предложат альтернативу — двухлитровый турбодизель (150 сил). В Volkswagen планируют поставлять Tarok и в другие регионы мира, но куда именно, пока не уточняется.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, что немецкий автогигант активно возьмется за освоение сегмента пикапов - вслед за Amarok концерн готовит к дебюту более компактную модель
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно женщина ударила мужа кухонным ножом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика