Новый пикап Volkswagen с несущим кузовом на базе Tiguan называется Tarok

Похоже, что немецкий автогигант активно берется за освоение сегмента пикапов — вслед за Amarok концерн готовит к дебюту более компактную модель, тизер которой был обнародован неделю назад.





6 ноября автомобиль был полностью рассекречен в Бразилии — на открывшемся автосалоне в Сан-Паулу. Пока Tarok представлен в качестве концепта, но в Volkswagen обещают, что товарный вариант пикапа от выставочного образца будет отличаться лишь деталями.





Создан пикап платформе MQB, которая, в частности, лежит в основе кроссовера Tiguan — с несущим кузовом и задней независимой подвеской, хотя для пикапов более привычны рама и неразрезной задний мост. По габаритам Tarok тоже ближе к «паркетникам» — длина достигает около 4,9 м, а колесная база около 3 м.





Для перевозки длинномеров длину грузовой платформы можно увеличить с 1,2 м до 1,86 м — сделать это можно, сложив вровень с полом задний ряд сидений и перегородку между салоном и грузовой площадкой. Хотя еще не факт, что такое решение в итоге достанется серийной версии Tarok.





Под капотом показанного в Сан-Паулу концепта скрывается 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил, способный работать как на бензине, так и популярном в Бразилии этаноле. В трансмиссии — 6-ступенчатый «автомат» и полный привод.





В Бразилии продажи Tarok начнутся в 2020 году, причем наряду с битопливным мотором местным покупателям предложат альтернативу — двухлитровый турбодизель (150 сил). В Volkswagen планируют поставлять Tarok и в другие регионы мира, но куда именно, пока не уточняется.