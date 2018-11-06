Каждый пятый безработный - из молодежи. В Минтруда рассказали, что происходит на рынке труда

В Беларуси большинство безработных по-прежнему составляют мужчины. Так, на начало октября этого года среди официально нетрудоустроенных мужчины занимали почти 63%. Годом ранее этот показатель составлял 64,2%, сообщают в Минтруда. FINANCE.TUT.BY посмотрел, кто из белорусов чаще всего попадает в безработные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На начало прошлого месяца в стране было 15 тысяч безработных, из них 9436 человек — мужчины. Годом ранее в Беларуси начитывалось 27 312 официально нетрудоустроенных, из них 17 531 человек — мужское население.

При этом на начало октября нынешнего года каждый пятый безработный (22,5%) — из числа молодежи (в возрасте от 16 до 30 лет). В численном выражении среди нетрудоустроенных — 3379 человек в возрасте до 30 лет. В прошлом году этот показатель составлял 22,9% или 6278 человек.

Мужчины чаще всего оказываются в числе безработных в возрасте от 45 до 49 лет (1133 официально нетрудоустроенных на начало октября), от 40 до 44 лет (1103), от 55 до 57 лет (1055). Женщины чаще всего теряют работу в возрасте от 35 до 39 лет (688 безработных на начало октября), от 45 до 49 лет (687), от 40 до 44 лет (674).

В ведомстве рассказывают, что за последний год заметно выросло число вакансий для рабочих.

— Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился. На конец сентября 2018 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 79,2 тыс. вакансий, — отмечают в Минтруда. — Это составило 142,8 процента к аналогичному периоду 2017 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 65,4 процента от общего числа вакансий против 60,3 процента на конец сентября 2017 года.

Средняя продолжительность безработицы в январе-сентябре этого года составила 4,1 месяца. Среди мужчин этот показатель составляет 4,2 месяца, а среди женщин — 3,9 месяца.

— Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 0,5 на 1 октября 2017 года до 0,2 безработных на одну вакансию на 1 октября 2018 года, — поясняют в Минтруда.

Напомним, в Беларуси рекордно сократилась официальная безработица, достигнув исторического минимума. На начало октября в стране было 15 тысяч официально нетрудоустроенных. При этом число вакансий также вышло на пик. В общереспубликанском банке вакансий сегодня значится больше 83 тысяч предложений от нанимателей. Почти треть из них — с зарплатой до 350 рублей. Напомним, власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки.

При этом фактический уровень безработицы в третьем квартале этого года, как и во втором , составил 4,7% от численности рабочей силы (в первом квартале — 5,1%). Об этом свидетельствуют данные Белстата, которые были собраны по методологии Международной организации труда по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения.