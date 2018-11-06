Ученые: брокколи повышает защиту мозга от инсульта

Брокколи – чрезвычайно полезный продукт, в котором содержится множество витаминов, нормализующих работу организма. Однако научные сотрудники смогли открыть и другое свойство: продукт содержит сульфорафан.



Есть данные, что это вещество активирует работу защитных ферментов в мозге. А в тот момент, когда оно попадает в организм, активность окислительного стресса тут же падает. Специалисты уверены, что именно из-за процесса окисления свободные радикалы повреждают клетки.



Академики считают, что если создать таблетки на основе сульфорафана, содержащегося в «капусте», можно будет позабыть о таких недугах, как инсульт и болезнь Альцгеймера.

По материалам sb.by

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