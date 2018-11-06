|
Ученые: брокколи повышает защиту мозга от инсульта
07.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Брокколи – чрезвычайно полезный продукт, в котором содержится множество витаминов, нормализующих работу организма. Однако научные сотрудники смогли открыть и другое свойство: продукт содержит сульфорафан.
По материалам
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брокколи – чрезвычайно полезный продукт, в котором содержится множество витаминов, нормализующих работу организма. Однако научные сотрудники смогли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)