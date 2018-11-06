Уважаемые жители Лоевского района, Госавтоинспекция напоминает, что важнейшим условием обеспечения безопасности дорожного движения является профилактическая работа среди различных слоев населения, и важнейшая роль в этом отводится средствам массовой информации. Газета «Транспортная безопасность» является единственной в Республике Беларусь, чья тематика полностью посвящена вопросам безопасности дорожного движения, профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также работе Госавтоинспекции.

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А.В. Назаренко, начальник ОГАИ Лоевского РОВД.