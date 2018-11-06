В Гродно женщина ударила мужа кухонным ножом





Инцидент произошел в Гродно. 43-летние супруги вместе выпивали и в какой-то момент между ними возник конфликт.

– Во время ссоры мужчина ударил женщину по голове. Это было не впервые, только на этот раз женщина решилась на отчаянный шаг – она взяла на кухне кухонный нож и нанесла супругу удар, который пришелся в область грудной клетки, – рассказал старший участковый инспектор милиции ОМ №3 «Фолюш» ОВД администрации Октябрьского района Гродно Александр Устинов.

Женщина сама позвонила в милицию и сообщила о произошедшем. Первыми на место прибыли сотрудники Октябрьского отдела Департамента охраны Гродно. Они незамедлительно вызвали «скорую помощь» пострадавшему. Женщину задержали и доставили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило, что она находится в нетрезвом состоянии.

Как выяснилось в ходе экспертизы – нож попал в кость, не повредив внутренние органы. Мужчине были причинены легкие телесные повреждения. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Подобный случай в данной семье не первый. Около восьми лет назад, женщина уже «успокаивала» мужа подобным образом. Тогда ему были причинены тяжкие телесные повреждения. Мужчина остался жив, благодаря своевременной медицинской помощи. И, несмотря на это, писать заявление на свою вторую половинку он отказался.

После получения результатов экспертизы и проведенной проверки уголовное дело в отношении женщины по статье «Умышленное причинение легкого телесного повреждения» возбуждено уголовное дело.