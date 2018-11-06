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Подведены промежуточные итоги комплексного ремонта Партизанского проспекта
07.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня рабочая комиссия во главе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком проинспектировала участок обновленного Партизанского проспекта от улицы Московской до улицы Янки Купалы, а также обсудила недоработки, которые были выявлены в ходе строительства.
В процессе обсуждения свои замечания и предложения высказали жители города.
Напомним, благоустройство одной из самых оживленных улиц в городе началось с середины марта текущего года. На протяжении 9 месяцев строители поэтапно приводили в порядок Партизанский проспект: заменяли подземные коммуникации, устанавливали новую бордюрную линию, укладывали плитку на пешеходных дорожках, а также приводили в порядок зеленую зону, расширяли парковочную территорию и создавали новые места для автомобилей, наконец, заменили старое дорожное покрытие на новый асфальтобетон.
В итоге за этот период улица пережила настоящую перезагрузку. По мнению жителей микрорайона проспект кардинально поменял свой облик.
По словам директора КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» Михаила Божко, на оживленной улице были применены принципиально новые подходы в системе организации дорожного движения.
Речь идет о расширении проезжей части, где это необходимо, переносе пешеходных переходов на более безопасную локацию, обустройстве велосипедных дорожек с выделением отдельной полосы, а также о тактильной плитке со светящимися элементами на пешеходных переходах. Таким образом, это сделано все возможное для того, чтобы данное пространство было максимально комфортным для всех участников дорожного движения.
К слову, освещение на проспекте будет светодиодным.
Отдельной строкой — перенос остановочных пунктов со стороны ул. Московской с оживленного перекрестка, который вызвал бурное обсуждение среди жителей города. Остановки не случайно поменяли адрес прописки.
Это было необходимо для улучшения пропускной способности и уменьшения заторов на пересечении улиц. Как следствие, такое решение сделает перекресток менее аварийным, а значит более безопасным для всех участников дорожного движения.
В своем интервью журналистам, председатель Брестского горисполкома Александр
«Здесь будут апробированы новые виды остановок, новые формы государственно-частного партнерства. Речь идет об участии местных бизнесменов в благоустройстве улицы. Мы серьезно поработали по сетям, сделали задел на будущие десятилетия, чтобы эту дорогу не перекапывать», — продолжил глава города.
Сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поставил задачу перед руководством города к 15 июня следующего года, к началу сезона Европейских игр, закончить все капитальные ремонты основных магистралей города: ул. Орджоникидзе, Бульвар космонавтов, въезд в страну со стороны Варшавского шоссе.
«В этом году Брест вышел на рекорд по асфальтированию улиц: новое дорожное полотно появилось на 33 улицах, из них – 15 — гравийные, которые сменили свой статус. И в следующем году дорожная инфраструктура по-прежнему будет оставаться в приоритете», — подчеркнул глава города.
Что касается Партизанского проспекта, в первой половине 2019 года он будет окончательно приведен в порядок. За строителями — участок от улицы Янки Купалы до предприятия «Компо», благоустройство двора около улицы Ленинградской, территории и парковки возле магазина «Монтана». Также проектом предусмотрено обустройство участков дороги на пересечении улиц Орловской и Лениградской.
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Сегодня рабочая комиссия во главе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком проинспектировала участок обновленного Партизанского...
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