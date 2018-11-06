Подведены промежуточные итоги комплексного ремонта Партизанского проспекта

Сегодня рабочая комиссия во главе с председателем Брестского горисполкома Александром Рогачуком проинспектировала участок обновленного Партизанского проспекта от улицы Московской до улицы Янки Купалы, а также обсудила недоработки, которые были выявлены в ходе строительства.



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В процессе обсуждения свои замечания и предложения высказали жители города.

Напомним, благоустройство одной из самых оживленных улиц в городе началось с середины марта текущего года. На протяжении 9 месяцев строители поэтапно приводили в порядок Партизанский проспект: заменяли подземные коммуникации, устанавливали новую бордюрную линию, укладывали плитку на пешеходных дорожках, а также приводили в порядок зеленую зону, расширяли парковочную территорию и создавали новые места для автомобилей, наконец, заменили старое дорожное покрытие на новый асфальтобетон.



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В итоге за этот период улица пережила настоящую перезагрузку. По мнению жителей микрорайона проспект кардинально поменял свой облик.



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По словам директора КУП «УКС Брестского городского ЖКХ» Михаила Божко, на оживленной улице были применены принципиально новые подходы в системе организации дорожного движения.



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Речь идет о расширении проезжей части, где это необходимо, переносе пешеходных переходов на более безопасную локацию, обустройстве велосипедных дорожек с выделением отдельной полосы, а также о тактильной плитке со светящимися элементами на пешеходных переходах. Таким образом, это сделано все возможное для того, чтобы данное пространство было максимально комфортным для всех участников дорожного движения.

К слову, освещение на проспекте будет светодиодным.

Отдельной строкой — перенос остановочных пунктов со стороны ул. Московской с оживленного перекрестка, который вызвал бурное обсуждение среди жителей города. Остановки не случайно поменяли адрес прописки.



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Это было необходимо для улучшения пропускной способности и уменьшения заторов на пересечении улиц. Как следствие, такое решение сделает перекресток менее аварийным, а значит более безопасным для всех участников дорожного движения.



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В своем интервью журналистам, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что благодаря грамотному подходу в плане проектирования и строительных работ Партизанский проспект заметно преобразился и гармонично вписался в современную городскую среду.



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«Здесь будут апробированы новые виды остановок, новые формы государственно-частного партнерства. Речь идет об участии местных бизнесменов в благоустройстве улицы. Мы серьезно поработали по сетям, сделали задел на будущие десятилетия, чтобы эту дорогу не перекапывать», — продолжил глава города.

Сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис поставил задачу перед руководством города к 15 июня следующего года, к началу сезона Европейских игр, закончить все капитальные ремонты основных магистралей города: ул. Орджоникидзе, Бульвар космонавтов, въезд в страну со стороны Варшавского шоссе.

«В этом году Брест вышел на рекорд по асфальтированию улиц: новое дорожное полотно появилось на 33 улицах, из них – 15 — гравийные, которые сменили свой статус. И в следующем году дорожная инфраструктура по-прежнему будет оставаться в приоритете», — подчеркнул глава города.

Что касается Партизанского проспекта, в первой половине 2019 года он будет окончательно приведен в порядок. За строителями — участок от улицы Янки Купалы до предприятия «Компо», благоустройство двора около улицы Ленинградской, территории и парковки возле магазина «Монтана». Также проектом предусмотрено обустройство участков дороги на пересечении улиц Орловской и Лениградской.