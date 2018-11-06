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«Ленин всегда живой…», - звучало сегодня во время митинга на центральной площади Бреста

07.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Отметить 101-ю годовщину Октябрьской революции на площади Ленина нашего областного центра собралось примерно 50 человек. В основном представители старших поколений брестчан. Присутствовали несколько журналистов из различных СМИ, со стороны за происходящим наблюдали служащие правоохранительных органов в форме и в штатском.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60408.php

«Ленин всегда живой…», - звучало сегодня во время митинга на центральной площади Бреста

Импровизированный митинг начался с возложения цветов к памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Кто-то из собравшихся людей включил на смартфоне песню «И вновь продолжается бой». Затем слово взяли председатель областной организации партии левых сил «Справедливый мир» Леонид Майструк, который напомнил о завоеваниях социализма и выступил с критикой властных структур. В частности: не тратить деньги на строительство различных резиденций и ледовых дворцов, а использовать их в здравоохранении. Во время его выступления часть собравшихся, не желавших слушать такие речи, покинула митинг.

Председатель городской ячейки ПЛС «СМ» Людмила Денисенко пожаловалась на городские власти, которые не разрешили использовать установленные на площади громкоговорители для трансляции революционных песен. Якобы, если будет звучать музыка, то мероприятие сразу получить статус несанкционированного собрания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60408.php

«Ленин всегда живой…», - звучало сегодня во время митинга на центральной площади Бреста

Интересно, что в митинге принял участие китайский студент Сунг Чи, который как настоящий коммунист, пришёл на митинг со своим партийным билетом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60408.php

«Ленин всегда живой…», - звучало сегодня во время митинга на центральной площади Бреста

После массового фотографирования на ступенях памятника Ленину приверженцы коммунистической идеи постепенно стали расходится. Вся официальная часть мероприятие закончилось в течение 15 минут. После этого ветераны продолжили неформальное общение.

 
 
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Отметить 101-ю годовщину Октябрьской революции на площади Ленина нашего областного центра собралось примерно 50 человек. В основном представители старших поколений...
 
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