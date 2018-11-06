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Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

07.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сегодня, 7 ноября 2018 года состоялось подведение промежуточных итогов капитального ремонта Партизанского проспекта, который по плану должен завершиться в декабре 2018-го. Однако уже сейчас ясно, что основная часть работ выполнена, и жители проспекта, как и всего Бреста, могут вычеркнуть из памяти ещё одну "больную" тему.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

Правда, на подведении итогов председателю Городского исполнительного комитета Александру Степановичу Рогачуку собравшиеся жильцы задали ряд острых вопросов, на которые пришлось отвечать. Прежде всего людей интересовало - будет ли увековечена память партизан, тем более, что ранее на проспекте была стелла, но её снесли из-за ветхости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

Этот вопрос, пояснил мэр города, уже в процессе решения - дело только за тем, чтобы определиться, в каком формате будет увековечена память. Некоторые варианты были уже предложены, но скорее всего, придётся объявить конкурс проектов с общественными обсуждениями. Когда вариант будет выбран - его и реализуют.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

Ещё очень важный момент - работы во дворах. Не секрет, что микрорайон Восток проектировался относительно давно, и не так удобен для жизни, как например новые, современные Юго-Западные микрорайоны. После того, как работы по проекту капитального ремонта центрального проспекта микрорайона будут завершены - можно будет приступать к дальнейшей модернизации, отталкиваясь от уже имеющейся инфраструктуры в виде пешеходных и велосипедных дорожек, нового месторасположения остановочных пунктов и т.д.

Опять-же, стоит вопрос - что делать с ларьками? Кому-то их мало, кто-то возмущён, что оставили на месте "это старьё". Вариант есть - настоятельно попросить владельцев привести свое имущество в соответствующий вид, или искать другое место. Жаловались жители и на торговлю пивом в ларьках - мол, притягивают соответствующий контингент. На это глава города аргументировал, что в планах перенести районную милицию с Машерова (напротив ЦУМа) в здание Белтелекома. При таком средоточии милиционеров с безопасностью проблем быть не должно.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

С сожалением вынуждены отметить, что на новеньких столбах уже висят объявления о деньгах, а дорожные знаки уже "разукрашены" недовлетворёнными граффитистами. Ох, не хватает тут системы общественного видеонаблюдения.

После того, как состоялось общение с жителями проспекта и прессой, руководство города проследовало к перекрёстку с ул. Орловской. В самое ближайшее время тут появится небольшой сквер, и начнется реконструкция в соседнем дворе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

А потом, в следующем году, дойдет очередь и до других. Буквально на днях, если позволит погода, заасфальтируют улицу Кривошеина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

Выслушал Александр Степанович и претензии женщин на инвалидных колясках. Они напомнили, что понижение бордюров нужно не столько велосипедистам, сколько таким людям, как они, и попросили уделять этому больше внимания. Глава города попросил их указать места, которые требуют такой модернизации, и обещал в первую очередь устранить эти недочёты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Рогачук - капитальный ремонт Партизанского проспекта "шагнёт" во дворы

Впрочем, раговор велся не про новые участки, а про существующие. На Партизанском проспекте теперь все условия и для инвалидов, и для велосипедистов, и для пешеходов, и для водителей, конечно.

 
Теги: Брест
 
 
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Сегодня, 7 ноября 2018 года состоялось подведение промежуточных итогов капитального ремонта Партизанского проспекта, который по плану должен завершиться в декабре...
 
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