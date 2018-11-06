Сегодня, 7 ноября 2018 года состоялось подведение промежуточных итогов капитального ремонта Партизанского проспекта, который по плану должен завершиться в декабре 2018-го. Однако уже сейчас ясно, что основная часть работ выполнена, и жители проспекта, как и всего Бреста, могут вычеркнуть из памяти ещё одну "больную" тему.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Правда, на подведении итогов председателю Городского исполнительного комитета Александру Степановичу Рогачуку собравшиеся жильцы задали ряд острых вопросов, на которые пришлось отвечать. Прежде всего людей интересовало - будет ли увековечена память партизан, тем более, что ранее на проспекте была стелла, но её снесли из-за ветхости.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Этот вопрос, пояснил мэр города, уже в процессе решения - дело только за тем, чтобы определиться, в каком формате будет увековечена память. Некоторые варианты были уже предложены, но скорее всего, придётся объявить конкурс проектов с общественными обсуждениями. Когда вариант будет выбран - его и реализуют.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Ещё очень важный момент - работы во дворах. Не секрет, что микрорайон Восток проектировался относительно давно, и не так удобен для жизни, как например новые, современные Юго-Западные микрорайоны. После того, как работы по проекту капитального ремонта центрального проспекта микрорайона будут завершены - можно будет приступать к дальнейшей модернизации, отталкиваясь от уже имеющейся инфраструктуры в виде пешеходных и велосипедных дорожек, нового месторасположения остановочных пунктов и т.д.

Опять-же, стоит вопрос - что делать с ларьками? Кому-то их мало, кто-то возмущён, что оставили на месте "это старьё". Вариант есть - настоятельно попросить владельцев привести свое имущество в соответствующий вид, или искать другое место. Жаловались жители и на торговлю пивом в ларьках - мол, притягивают соответствующий контингент. На это глава города аргументировал, что в планах перенести районную милицию с Машерова (напротив ЦУМа) в здание Белтелекома. При таком средоточии милиционеров с безопасностью проблем быть не должно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





С сожалением вынуждены отметить, что на новеньких столбах уже висят объявления о деньгах, а дорожные знаки уже "разукрашены" недовлетворёнными граффитистами. Ох, не хватает тут системы общественного видеонаблюдения.

После того, как состоялось общение с жителями проспекта и прессой, руководство города проследовало к перекрёстку с ул. Орловской. В самое ближайшее время тут появится небольшой сквер, и начнется реконструкция в соседнем дворе.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





А потом, в следующем году, дойдет очередь и до других. Буквально на днях, если позволит погода, заасфальтируют улицу Кривошеина.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Выслушал Александр Степанович и претензии женщин на инвалидных колясках. Они напомнили, что понижение бордюров нужно не столько велосипедистам, сколько таким людям, как они, и попросили уделять этому больше внимания. Глава города попросил их указать места, которые требуют такой модернизации, и обещал в первую очередь устранить эти недочёты.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60407.php

Читать полностью в источнике с фото:





Впрочем, раговор велся не про новые участки, а про существующие. На Партизанском проспекте теперь все условия и для инвалидов, и для велосипедистов, и для пешеходов, и для водителей, конечно.