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Мужчине отказались продать телефон в рассрочку. Тогда клиент отрезал себе фалангу мизинца и бросил ее в консультанта

07.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В торговом центре на ул. Кальварийской в Минске мужчина попытался оформить мобильный телефон в рассрочку. Работница салона связи сообщила клиенту, что у него есть долги за пользование мобильной связью. Мужчина на месте погасил задолженность, но служба безопасности торгового центра все равно не позволила совершить кредитно-денежные операции. О том, что произошло дальше, информирует ГУВД Минска.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60406.php

Мужчине отказались продать телефон в рассрочку. Тогда клиент отрезал себе фалангу мизинца и бросил ее в консультанта

Из салона связи человек направился в торговый зал продуктового магазина. Отыскал кухонный нож в одном из отделов, распаковал его. Положил левую руку на пол и нанес удар ножом по мизинцу. После чего взял отрезанную фалангу и вернулся в салон связи, где кинул ее в лицо консультанта, которая не оформила ему телефон в кредит.

По данным милиции, мужчине 40 лет, он официально не работает. Летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Мужчина объяснил оперативникам, что отомстил сотруднику мобильной компании, которая приняла оплату долгов, но якобы его обманула. Сказал, если бы он заранее знал, что не сможет оформить новый кредит, долги бы и не погашал.

Бригада скорой помощи установила, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он доставлен в больницу.

Дополнено

Как стало известно Onliner.by, все случилось в торговом центре «Корона» еще в субботу, 3 ноября. По словам работников центра, мужчина приходил в салон связи. Какие-то подробности случившегося работники салона рассказывать отказались: говорят, что дали подписку о неразглашении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60406.php

Мужчине отказались продать телефон в рассрочку. Тогда клиент отрезал себе фалангу мизинца и бросил ее в консультанта

 
Теги: Минск
 
 
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В торговом центре на ул. Кальварийской в Минске мужчина попытался оформить мобильный телефон в рассрочку. Работница салона связи сообщила клиенту, что у него есть...
 
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