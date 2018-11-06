Ginkgo Bioworks создала духи с ароматом давно исчезнувших растений

Ученые связывают с синтетической биологией надежды на возрождение многих вымерших видов. До появления на улицах мамонтов еще далеко, но благодаря новым технологиям уже можно почувствовать аромат вымерших растений.





По словам креативного директора Ginkgo Кристины Агапакис, работа по воссозданию утраченного аромата немного напоминает «Парк юрского периода». Однако сотрудники компании извлекают ДНК вымерших видов не из янтаря, а из гербариев, собранных ботаниками прошлого, сообщает IEEE Spectrum.

В огромном гербарии Гарвардского университета исследователи взяли образцы тканей нескольких исчезнувших растений, в том числе американского вида Orbexilum stipulatum (вымер около 1881 года), южноафриканского Leucadendron grandiflorum (1806) и гибискадельфуса (1912) с гавайского острова Мауи.

В сотрудничестве с лабораторией Бет Шапиро, специалистки по палеогеномике, участвующей в возрождении странствующего голубя, сотрудники Ginkgo извлекли из образцов и расшифровали ДНК растений.

Недостающие фрагменты дополнили за счет ДНК ныне живущих родственных видов, после чего гены, ответственные за производство эфирных масел, внедрили в геном дрожжей. Весь процесс роботизирован: машины редактировали ДНК дрожжей и анализировали синтезированные ими молекулы. Дизайнер ароматов выделил наиболее перспективные варианты, которые размножили в больших ферментационных чанах для массового производства. Готовые духи представили на недавней конференции компании, прошедшей в Бостоне.

Их уже оценили журналисты: они утверждают, что парфюм из вымершего гибискадельфуса отличается ароматом с сосновыми и землистыми нотками.

Подход Ginkgo не нов — ранее ученым уже «оживляли» гены вымерших видов, например, неандертальцев. Однако стартап первым использовал технологию в парфюмерии и создал коммерческий продукт. И это мощная демонстрация возможностей синтетической биологии.

Духи с ароматом исчезнувших цветов скорее всего останутся арт-объектом, который можно будет купить в рамках художественной инсталляции начиная с февраля следующего года.

Исчезнувшие растений — не единственный источник новых ароматов. Компания IBM в сотрудничестве с немецким парфюмерным гигантом Symrise разработала алгоритм, который умеет создавать новые запахи. Он уже придумал два аромата для духов, которые выйдут на рынок в 2019 году.