Девушке согласилась выйти замуж, но не хотела делать фото без маникюра. «Дублёром» стала сестра

Австралиец Хосе Борье предложил своей девушке Диане Ле помочь организовать вечеринку для его родителей, у которых якобы скоро юбилей. Диана с радостью согласилась, но оказалось, что никакого юбилея нет, а Хосе хотел сделать ей предложение, пишет meduza.

Во время вечеринки австраилец неожиданно опустился перед девушкой на одно колено, заявил, что на самом деле всё это устроил для их помолвки, а не юбилея родителей, и сделал ей предложение руки и сердца.