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Девушке согласилась выйти замуж, но не хотела делать фото без маникюра. «Дублёром» стала сестра

07.11.2018 14:51 — Разное | KYKY  
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Австралиец Хосе Борье предложил своей девушке Диане Ле помочь организовать вечеринку для его родителей, у которых якобы скоро юбилей. Диана с радостью согласилась, но оказалось, что никакого юбилея нет, а Хосе хотел сделать ей предложение, пишет meduza.

Во время вечеринки австраилец неожиданно опустился перед девушкой на одно колено, заявил, что на самом деле всё это устроил для их помолвки, а не юбилея родителей, и сделал ей предложение руки и сердца.

Диана сразу согласилась, но возникла небольшая проблема. Девушка работает медсестрой в Мельбурне, поэтому у неё почти никогда нет времени на маникюр. И на вечеринке, соответственно, она была с ненакрашенными ногтями. А фотографию с кольцом ведь хочется. Предложение покрасить ногти прямо на месте Диана отклонила − слишком много времени уйдёт. Но ей повезло с сестрой Дженной − у неё были накрашены ногти. 

На палец девушки надели кольцо, а её рука стала «дублёром» на селфи влюблённой пары. По фотографии и не догадаешься, что тут есть обман. Его раскрыла сама Дженна − она рассказала об этой истории в твиттере. Она опубликовала и другие фотографии, сделанные в тот момент.

Об истории написали BuzzFeed и другие издании. После этого Хосе опубликовал в своём инстаграме ещё несколько снимков, как он делает предложение своей девушке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jose (@jayborje)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Jose (@jayborje)

 

 
 
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Австралиец Хосе Борье предложил своей девушке Диане Ле помочь организовать вечеринку для его родителей, у которых якобы скоро юбилей. Диана с радостью...
 
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