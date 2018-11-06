Как государство помогает стартапам: Forbes исследует беларускую IT-сферу

Издание Forbes написало , что в Беларуси активно открываются центры исследований и разработок (R&D) зарубежных компаний. Журналисты порассуждали на тему того, как нашей стране выйти в лидеры среди создателей технологий искусственного интеллекта. Добрым словом там помянули и тот самый декрет, который превращает Беларусь в IT-страну.

В издании отмечают, что за несколько лет беларуский рынок искусственого интеллекта вырос в несколько раз. Причиной такого успеха журналисты считают господдержку, взамен которой отрасль «становится важной графой в экономике страны». Forbes напомнил про ПВТ, который основали в 2005 году, а за годы работы к нему присоединились около 400 резидентов, которые занимаются ИИ и глубоким обучением.

Как так получилось

Основа такого успеха, по мнению издания, − законодательные и образовательные инициативы. Например, декрет «О развитии цифровой экономики». Эффект от него стал заметен сразу − в первом полугодии 2018 года экспорт Парка вырос на 40%.

Журналисты напомнили и про фонд Bulba Ventures, который в 2018 году основали Юрий Мельничек и Андрей Авсиевич. Фонд специализируется на ИИ и машинном обучении. Отмечается, что Мельничек раньше инвестировал в стартап AIMatter, который в 2017 году выкупил Google. В этом году фонд вложил деньги в три проекта: Friendly Data, Rocket Body и Wannaby. Третий получил два миллиона долларов − и столько же другой беларуский фонд VP Capital вместе с российский Larnabel Ventures вложил в приложение для родительского контроля Nicola компании FaceMetrics.

Новые профессии

Мельничек комментировал, что покупка «Гуглом» стартапа AIMatter и покупка Facebook компании MSQRD обозначает «эпоху расцвета» беларуских ИИ-технологий. Наши разработчики и команды стали востребованы у крупных корпораций. Появились новые профессии − data scientist, ML engineer (инженер по машинному обучению), DL engineer (специалист по глубокому обучению). Forbes отметил ещё и множество хакатонов и других мероприятий, которые помогли вырастить этих специалистов.

«Интернациональный экспорт»

Беларуские сервисные компании, по словам журналистов, на зарубежных рынках ценятся больше, чем на внутренних. Крупные зарубежные компании вроде «Яндекса», Work Fusion, Profitero и других давно начали создавать в Беларуси свои R&D офисы. Тогда беларуская IT-сфера переориентировалась на «интернациональный аутсорсинг».

ИИ-продукты, сделанные в Беларуси, используют в здравоохранении, промышленности и сельском хозяйстве. Forbes отмечают созданное беларусами приложение для женщин Flo, которое привлекло 18 миллионов долларов инвестиций. Также журналисты выделили компанию MapData, минский R&D офис компании MapBox. Она использует компьютерное зрение, чтобы определять дорожную обстановку на видеопотоке.

В минском офисе «Яндекса» разрабатывают беспилотные автомобили, распознаватели речи и поисковые технологии. Стартап OneSoil полезен для фермеров − он определяет, как лучше использовать посевные площади, и прогнозирует урожайность. За год компания привлекла 500 тысяч долларов от разных фондов.

«Пожалуй, беларуская IT-сфера может служить примером, как государство способно помочь стартапам, чтобы дать им возможность вырасти, а также и самому получить отдачу», − сделали вывод журналисты Forbes.