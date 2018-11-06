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«Это лиственный дождь». Дмитрий Рябов перепел It's Raining Man
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Известный синоптик Дмитрий Рябов любит петь. В августе он
10 октября мы
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Известный синоптик Дмитрий Рябов любит петь. В августе он зачитал рэп о погоде. А в этот раз решил спародировать хит 80-х под названием It's Raining Man. Клип опубликовали на...
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