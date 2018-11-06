«Это лиственный дождь». Дмитрий Рябов перепел It's Raining Man

Известный синоптик Дмитрий Рябов любит петь. В августе он зачитал рэп о погоде. А в этот раз решил спародировать хит 80-х под названием It's Raining Man. Клип опубликовали на Youtube-канале телеканала ОНТ, пишет The Village Беларусь.

10 октября мы писали про дворника Дениса Юркова, который выкладывает из листьев красивые панно в виде, например, солнца. ОНТ нашёл Дениса − и вместе с ним Рябов перепел песню It's Raining Man группы The Weather Girls, а назвали они свою песню «Лиственный дождь».

Комментарии под видео отключены. Кажется, не всем понравилась инициатива известного синоптика − у видео на момент этой публикации 23 лайка и 12 дизлайков.