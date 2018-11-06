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Скончался известный белорусский бизнесмен Валерий Башманов
07.11.2018 14:39 — Разное | Ежедневник
В Гродно похоронили известного белорусского бизнесмена Валерия Башманова, который в свое время входил в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
До 2009 года
Валерий Башманов умер в Варшаве, после длительной борьбы с тяжелейшей болезнью - раком. Ему было всего 47 лет. У него остался сын.
Проводить Валерия Башманова в последний путь пришли более 100 его коллег со всей Беларуси и из России.
"Можно много чего слышать, но на самом деле он был мозгом и креативом во многих проектах. Не имея специального сельскохозяйственного образования, он отлично владел всеми агрономическими и инженерными знаниями, умел использовать передовые технологии Европы и США для условий России. Отличные математические навыки позволили ему вместе со своим партнером создать на самом деле в хорошем смысле слова «умную» компанию, которая переборола кризисные 1998, 2008 и 2014 годы. Оба выпускники РТИ (г. Минск). С 2014 года он вышел с бизнеса и сосредоточился на европейских проектах", - рассказал "Ежедневнику" коллега бизнесмена.
Редакция "Ежедневника" выражает соболезнования родным и близким бизнесмена.
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В Гродно похоронили известного белорусского бизнесмена Валерия Башманова, который в свое время входил в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
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