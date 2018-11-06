ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скончался известный белорусский бизнесмен Валерий Башманов

07.11.2018 14:39 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Скончался известный белорусский бизнесмен Валерий Башманов

В Гродно похоронили известного белорусского бизнесмена Валерия Башманова, который в свое время входил в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.

До 2009 года Валерий Башманов был одним из крупнейших бизнесменов Беларуси. Он со своим партнером основал компанию «ЛБР-Агромаркет» и создал в России крупнейшую федеральную сеть по продвижению белорусской сельхозтехники, Сеть имела свои филиалы в 24 регионах РФ и была довольно успешной до тех пор, пока не грянул кризис. К тому времени Валерий Башманов выпустил облигационный займ, который из-за кризиса не смог погасить.

Валерий Башманов умер в Варшаве, после длительной борьбы с тяжелейшей болезнью - раком. Ему было всего 47 лет. У него остался сын.

Проводить Валерия Башманова в последний путь пришли более 100 его коллег со всей Беларуси и из России.

"Можно много чего слышать, но на самом деле он был мозгом и креативом во многих проектах. Не имея специального сельскохозяйственного образования, он отлично владел всеми агрономическими и инженерными знаниями, умел использовать передовые технологии Европы и США для условий России. Отличные математические навыки позволили ему вместе со своим партнером создать на самом деле в хорошем смысле слова «умную» компанию, которая переборола кризисные 1998, 2008 и 2014 годы. Оба выпускники РТИ (г. Минск). С 2014 года он вышел с бизнеса и сосредоточился на европейских проектах", - рассказал "Ежедневнику" коллега бизнесмена.

Редакция "Ежедневника" выражает соболезнования родным и близким бизнесмена.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно похоронили известного белорусского бизнесмена Валерия Башманова, который в свое время входил в Топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые: брокколи повышает защиту мозга от инсульта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика