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Разрушение крыла Су-57 сняли на видео

07.11.2018 15:08 — Разное | Tut.by  
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В Московской лаборатории ОКБ Сухого провели испытания на прочность крыла российского истребителя пятого поколения Су-57. Видео, из которого становится понятно при какой нагрузке треснуло крыло опубликовал ТК «Звезда».

По словам начальника одного из подразделений ОКБ Александра Шкоды, самый лучший результат — разрушение конструкции при нагрузках от 99 до 104 процентов от допустимого. Если крыло выдержит более 104 процентов — это плохо. Значит, конструкция перетяжелена.

Крыло, изготовленное из композитных материалов, треснуло при нагрузке в 104 процента. Комментируя испытания Александр Шкода отметил, что крыло разрушилось очень хорошо — в основании. Повреждение локальное, поэтому самолет остался цел. Во время таких тестов воспроизводятся самые большие нагрузки, которые могут действовать на самолет.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Су-57 может выполнять полеты на больших углах атаки.

 
 
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Крыло, изготовленное из композитных материалов, треснуло при нагрузке в 104 процента.
 
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