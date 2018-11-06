Разрушение крыла Су-57 сняли на видео

В Московской лаборатории ОКБ Сухого провели испытания на прочность крыла российского истребителя пятого поколения Су-57. Видео , из которого становится понятно при какой нагрузке треснуло крыло опубликовал ТК «Звезда».

По словам начальника одного из подразделений ОКБ Александра Шкоды, самый лучший результат — разрушение конструкции при нагрузках от 99 до 104 процентов от допустимого. Если крыло выдержит более 104 процентов — это плохо. Значит, конструкция перетяжелена.

Крыло, изготовленное из композитных материалов, треснуло при нагрузке в 104 процента. Комментируя испытания Александр Шкода отметил, что крыло разрушилось очень хорошо — в основании. Повреждение локальное, поэтому самолет остался цел. Во время таких тестов воспроизводятся самые большие нагрузки, которые могут действовать на самолет.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 отличается большим количеством инноваций: 70% обшивки самолета изготовлено из композитных материалов, а эффективная площадь рассеяния составляет всего 0,5 кв. м. Кроме того, геометрия планера и крыльев рассчитана так, что Су-57 может выполнять полеты на больших углах атаки.