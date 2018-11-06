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На матче с БАТЭ ожидается около 750 болельщиков "Челси"

07.11.2018 15:03 — Разное | Партизан  
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Все билеты на фан-сектор "Челси" на матч Лиги Европы с БАТЭ выкуплены. Всего на "Борисов-Арене" ожидается около 750 болельщиков английского клуба

Причем, не все фанаты прилетят в Беларусь из Лондона — много болельщиков "Челси" прибудет из России, пишет "Прессбол"

Напомним, матч состоится на "Борисов-Арене" в четверг, 8 ноября, и начнется в 20.55.


 
 
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Все билеты на фан-сектор "Челси" на матч Лиги Европы с БАТЭ выкуплены. Всего на "Борисов-Арене" ожидается около 750 болельщиков английского клуба
 
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