Беларусь не имеет столько миротворцев, сколько нужно на Донбассе

Выступая на заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске Александр Лукашенко вновь сделал ряд громких заявлений относительно миротворческой миссии на Донбассе, напоминает Belarus in focus. Так, он заявил о готовности Беларуси взять под контроль участок украинско-российской границы, который сейчас официальным Киевом не контролируется. А также обеспечить безопасность проведения выборов на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса. При этом А. Лукашенко справедливо отметил нарастание конфронтационной динамики в Восточной Европе, фактический паралич Минских договорённостей, низкую эффективность имеющихся форматов урегулирования конфликта из-за бескомпромиссной позиции его участников.





Напомним, что два года назад А. Лукашенко уже заявлял о готовности Беларуси взять под контроль украинско-российский участок границы на Донбассе.





Беларусь не располагает потенциалом для участия в миротворческой операции на Донбассе в заявленном А. Лукашенко формате. Неконтролируемый участок границы имеет протяженность порядка 400 км. Население неподконтрольных Киеву территорий на начало перемирия превышало 3 млн. человек, для организации голосования которых потребуется создание свыше 700 избирательных участков. Для обеспечения охраны границы и безопасности избирательного процесса потребуется проведение масштабной военно-полицейской операции с привлечением не менее 10 тыс. военнослужащих.









Единственная миротворческая рота армии Беларуси насчитывает порядка 200 военнослужащих. И за последние два года не поступало информации о том, что Беларусь предпринимает значимые усилия по наращиванию своего миротворческого потенциала.



