Правительство Беларуси объявило стратегическим весь госсектор

Программу деятельности правительства на 2019—2020 гг. в Палате представителей обсудили спустя полмесяца после аудиенции Румаса у президента. А уж если брать дату назначения самого премьера, с тех пор и вовсе прошел неприлично долгий срок. Тем не менее, среди дежурных фраз Румаса мы выудили и некоторые интересные. Эти заявления с головой выдают реальные подходы «либерального» правительства к реформированию белорусской экономики.





31 октября Сергей Румас сообщил депутатам, что Совмин хочет усовершенствовать управление стратегическими организациями. По мнению премьера, стратегических организаций в Беларуси насчитывается 3,5 тысячи единиц.





3 500 стратегических предприятий — этого много или мало? Смотря с чем сравнивать. На 1 октября 2018 года в Беларуси были зарегистрированы 142 тысячи юридических лиц. При этом Белстат включил сюда еще не начавшие деятельность организации и организации, которые временно свернули бизнес.





Также стоит отметить, что абсолютное большинство из действующих организаций относится к микропредприятиям и малым компаниям. По критериям властей, численность занятых меньше 16 человек в микробизнесе и от 16 до 100 человек — на малых предприятиях. В 2018 году ежемесячные отчеты о состоянии финансов и расчетов статорганам сдавали всего 7,1 тыс. организаций. Подавляющее большинство из них относилось к средним и крупным предприятиям.





Стратегическим в Беларуси вряд ли может быть названо малое предприятие. Поэтому выходит, что Румас причислил к таковым половину всех компаний, которые сдают в госорганы месячные финансовые отчеты.









Дальше еще интереснее. Как вы думаете, сколько в нашей стране госпредприятий, которые отчитываются Белстату для его бюллетеня о госсекторе? На 1 апреля их было 3,5 тысячи штук, к 1 июля стало 3,4 тысячи. По сути, Румас включил в число стратегических организаций весь госсектор!





Что собой представляют стратегические госпредприятия? В эту группу входят почти поголовно крупные и средние компании, в первом полугодии на них работало 1,3 млн человек. В январе—июне 2018 года предприятия госсектора давали 75,6% промышленного производства, треть экспорта товаров и услуг, 50,7% инвестиций в основной капитал, 60,4% выручки, 78,9% просроченной дебиторки, 76,2% просроченной кредиторки и 85,1% «мусорных» долгов по кредитам и займам. Поскольку стратегические предприятия в Беларуси не продаются инвесторам-супостатам, в реальности госсектор получил от Совмина тотальные гарантии неприкосновенности.





Госкомпании продолжат существовать практически в том же реж , как было в прежние годы. Правительство разве что сможет освежить органы управления таких предприятий несколькими независимыми директорами со стороны. В остальном о структурной реформе госсектора предложено забыть на долгие годы.



