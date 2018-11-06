- Руководство клуба не предлагало доработать до конца сезона?

- Каких?

- Постараюсь сказать помягче: футбольным клубом должны руководить люди, хоть как-то связанные с футболом. Думаю, этим все сказано. Мне не хочется сейчас кого-то в чем-то обвинять или упрекать. Я нормально со всеми разошелся, без каких-либо разговоров на повышенных тонах. Честно говоря, не смог стерпеть, когда к команде начали применять финансовые санкции. Говорили одно, а на деле все оказывалось иначе. И так "Днепр" — команда с минимальным бюджетом по белорусским меркам, но лишать игроков зарплаты… Все-таки зарплата — это святое, для меня это стало последней каплей, – сказал Литовченко в интервью