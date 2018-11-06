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Бывший главный тренер "Днепра" Сергей Литовченко: лишать игроков зарплаты... Для меня это стало последней каплей
Экс-наставник могилевского "Днепра" Сергей Литовченко поведал о причинах скоропостижного ухода из команды.
- Руководство клуба не предлагало доработать до конца сезона?
- Нет, думаю, в Могилеве достаточно людей, которые заполнят эту нишу. Поверьте мне. Прежде всего, я сам принял такое решение, поэтому каких-то проблем нет. Было бы решение спонтанным, тогда можно было бы проводить какие-то встречи, беседы, а так мой уход назревал. Возможно, стоило сделать это раньше — уйти из команды вместе с Дмитрием Калачевым некоторое время назад. Тогда он сумел меня отговорить от этого решения, точнее, попросил остаться. Сейчас у руля клуба новое руководство, с которым, скажем так, не во всех вопросах удалось найти точки соприкосновения. Мне не хочется выносить сор из избы, но есть достаточно нюансов.
- Каких?
- Постараюсь сказать помягче: футбольным клубом должны руководить люди, хоть как-то связанные с футболом. Думаю, этим все сказано. Мне не хочется сейчас кого-то в чем-то обвинять или упрекать. Я нормально со всеми разошелся, без каких-либо разговоров на повышенных тонах. Честно говоря, не смог стерпеть, когда к команде начали применять финансовые санкции. Говорили одно, а на деле все оказывалось иначе. И так "Днепр" — команда с минимальным бюджетом по белорусским меркам, но лишать игроков зарплаты… Все-таки зарплата — это святое, для меня это стало последней каплей, – сказал Литовченко в интервью
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Бывший главный тренер "Днепра" Сергей Литовченко: лишать игроков зарплаты... Для меня это стало последней каплей
Экс-наставник могилевского "Днепра" Сергей Литовченко поведал о причинах скоропостижного ухода из команды.
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