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Белорусы оказались в числе жертв трудового рабства в Польше

07.11.2018 14:13 — Разное | Партизан  
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Инцидент с трудовым рабством раскрыл польский Морской департамент пограничной охраны, сообщило Polskie Radio.



Сорокадвухлетний гражданин Польши не доплатил работавшим на него наемникам около одного миллиона евро заработной платы и других выплат. Среди пострадавших были граждане Польши, а также иностранцы, приехавшие на работу из Беларуси, Украины, Грузии и Молдовы - всего его жертвами стали около 540 человек.

На след мужчины пограничники вышли в октябре 2017 года. Сначала гражданин Польши нанимал рабочих в свою строительную фирму. Позже он выбирал тех, кому из них больше нужна была работа, а также тех, кто поддавался манипуляциям. Их он отправлял на стройку в Швецию или оставлял работать в Польше.

"Полученные таким образом средства затем были инвестированы в другие виды юридической деятельности. Цель компании заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше людей, чтобы получить максимальную прибыль", - пояснили в департаменте.

С работниками не подписывали контракты или составляли документа на непонятном для них языке, могли отбирать паспорта, зарплату, вовсе не платили или же выдавали небольшую часть суммы.

Когда работники напоминали о зарплате, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже. Это продолжалось с 2016 до 2018 года. Мужчина использовал сэкономленные на зарплатах средства для того, чтобы вкладывать их в свою экономическую деятельность. По данным следствия, с ним работали еще две женщины. Мужчина задержан, расследование по делу ведут Гданьская прокуратура.


 
 
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Инцидент с трудовым рабством раскрыл польский Морской департамент пограничной охраны, сообщило Polskie Radio.
 
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