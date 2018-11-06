Белорусы оказались в числе жертв трудового рабства в Польше









Сорокадвухлетний гражданин Польши не доплатил работавшим на него наемникам около одного миллиона евро заработной платы и других выплат. Среди пострадавших были граждане Польши, а также иностранцы, приехавшие на работу из Беларуси, Украины, Грузии и Молдовы - всего его жертвами стали около 540 человек.





На след мужчины пограничники вышли в октябре 2017 года. Сначала гражданин Польши нанимал рабочих в свою строительную фирму. Позже он выбирал тех, кому из них больше нужна была работа, а также тех, кто поддавался манипуляциям. Их он отправлял на стройку в Швецию или оставлял работать в Польше.





"Полученные таким образом средства затем были инвестированы в другие виды юридической деятельности. Цель компании заключалась в том, чтобы привлечь как можно больше людей, чтобы получить максимальную прибыль", - пояснили в департаменте.





С работниками не подписывали контракты или составляли документа на непонятном для них языке, могли отбирать паспорта, зарплату, вовсе не платили или же выдавали небольшую часть суммы.





Когда работники напоминали о зарплате, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже. Это продолжалось с 2016 до 2018 года. Мужчина использовал сэкономленные на зарплатах средства для того, чтобы вкладывать их в свою экономическую деятельность. По данным следствия, с ним работали еще две женщины. Мужчина задержан, расследование по делу ведут Гданьская прокуратура.



