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Арина Соболенко, лучшая теннисистка мира в сентябре, претендует и на октябрьские лавры

07.11.2018 14:00 — Разное | Партизан  
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Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) дал старт голосованию за лучшую теннисистку октября 2018 года. Среди претенденток — белоруска Арина Соболенко, завоевавшая аналогичный титул в сентябре.

Арина Соболенко, лучшая теннисистка мира в сентябре, претендует и на октябрьские лавры
На звание лучшей теннисистки октября претендуют: белоруска Арина Соболенко, украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс и датчанка Каролин Возняцки. Проголосовать может любой желающий на официальном сайте WTA-тура. 

Голосование по этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября. 

В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была признана представительница Румынии Симона Халеп. В феврале и июне — чешка Петра Квитова. В марте и августе — японка Наоми Осака. В апреле — чешка Каролина Плишкова. В июле — немка Ангелика Кербер. В сентябре — Арина Соболенко из Беларуси.

 
 
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Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) дал старт голосованию за лучшую теннисистку октября 2018 года. Среди претенденток — белоруска Арина Соболенко,...
 
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