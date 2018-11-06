Арина Соболенко, лучшая теннисистка мира в сентябре, претендует и на октябрьские лавры

На звание лучшей теннисистки октября претендуют: белоруска Арина Соболенко, украинка Элина Свитолина, американка Слоан Стивенс и датчанка Каролин Возняцки. Проголосовать может любой желающий на официальном сайте WTA-тура.





Голосование по этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября.





В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была признана представительница Румынии Симона Халеп. В феврале и июне — чешка Петра Квитова. В марте и августе — японка Наоми Осака. В апреле — чешка Каролина Плишкова. В июле — немка Ангелика Кербер. В сентябре — Арина Соболенко из Беларуси.



