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В Минске умер советский каскадер Геннадий Четвериков
Одного из «Пиратов ХХ века» не стало 5 ноября. В белорусской столице актер, сыгравший в 120 картинах, прожил более 30 лет
На минском кинофестивале "Лістапад" Четвериков был приметной фигурой. Фото: Журнал "На экранах", domdruku.by
Завсегдатаи Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», который идет в эти дни, заметили: впервые за многие годы по красной дорожке на церемонии открытия не прошел этот эффектный актер,
Четвериков был человеком невероятной силы. После такого фото сложно не поверить, что он мог пронести на себе и лошадь, и дерево вырвать из земли. Фото: Фэйсбук Зои Климюк
А ведь до последнего актер был готов к творческим встречам, которые с удовольствием проводил не только в Беларуси. Режиссер и сценарист Зоя Климюк пару лет назад писала на одном из киносайтов: «Геннадий Яковлевич красив и полон сил, здоров! Думаю, что он с удовольствием рассмотрит предложения по работе в качестве актера, гостя на мероприятии». Она же занималась организацией его творческих встреч. А в последних числах октября Зоя Адамовна подтвердила, что читает все сообщения форума о Четверикове. Через пару дней в ее Фэйсбуке появилась запись с эффектными фото Четверикова.
Но уже 5 ноября Зоя Климюк опубликовала печальную весть: «Сегодня 5 ноября 2018 года ушел из жизни актер, каскадер Четвериков Геннадий Яковлевич!.. Вы не представляете, какой это был человек и друг. Скорблю...» Чуть позже в ее Фэйсбуке появилась информация о месте и времени прощания с артистом: 7 ноября в 12.00 в большом зале минского крематория на Северном кладбище.
Пират из Четверикова вышел не только устрашающий, но и запоминающийся. Фото: Кадр из фильма
За плечами у Геннадия Четверикова (кстати, он всего лишь однофамилец известной белорусской династии Четвериковых-режиссеров - Виталия и Игоря) более 120 киноролей. И многие у именитых постановщиков. К примеру, у Михаила Пташука в «Черном замке Ольшанском», у Вячеслава Никифорова в «Благородном разбойнике Владимире Дубровском» или у Алексея Германа в «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть Богом». Не прошли мимо внимания зрителя и маленькие, но запоминающиеся роли в исторических картинах «Ярослав Мудрый» и «Емельян Пугачев».
Но хватало и тех, как говорил в интервью сам Четвериков, о которых вспоминать неприятно - это и совет ие ленты-однодневки с погонями и спецэффектами, но без особых претензий на художественность, и новое киномыло. Пожалуй, из зрелищных кинолент «Пираты XX века» как пионер зрелищного жанра в СССР можно назвать приятным исключением.
Конечно, в карьере Четверикова речь шла о небольших эпизодах - такова доля каскадера. А уж если в поле зрения съемочной группы попадали его мощная фактура, запоминающаяся внешность, то они нередко использовались режиссерами для создания ярких характерных образов. И почти все они были отрицательными, сетовал как-то Четвериков. И, пожалуй, только в «Новых сказках Шахерезады» Геннадий Яковлевич сыграл симпатичного, добродушного и запоминающегося Джина (одну из главных ролей!) - сплошной позитив.
По каскадерской профессии Четвериков нередко исполнял трюки, опасные для жизни. То нес на себе лошадь, то вырывал с корнем дерево из земли, то падал с высоты или из седла. При этом практически все трюки Геннадий Яковлевич ставил себе сам. А рассчитывать на себя он мог. Говорил, что для каскадерской работы самое важное - отличная спортивная форма.
СПРАВКА «КП»
Геннадий Четвериков родился в 1935 году в Оренбурге. Пошел по музыкальной стезе, играл на духовых в военном оркестре. Кинокарьеру начал в 1956-м на студии «Молдовафильм». Он был членом Белорусской гильдии киноактеров и Белорусского союза кинематографистов.
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Одного из «Пиратов ХХ века» не стало 5 ноября. В белорусской столице актер, сыгравший в 120 картинах, прожил более 30 лет
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