Сообщество "Белорусская тюрьма" в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что в ночь с 3 на 4 ноября в исправительном учреждении произошли беспорядки, в которых участвовали "все осужденные во всех отрядах".





Правозащитникам удалось пообщаться с представителями администрации колонии (но не с ее начальником) и с родственниками осужденных, выходившими с долгосрочных свиданий.





"Мы в свое время поднимали вопрос, что там было организовано казино. Многие там проигрывали деньги, — рассказывает Еврорадио Андрей Бондаренко из "Платформы". — У них после этого начались проверки. Отключили телевидение и начали наказывать практически за все: за незастегнутую пуговицу, за плохо заправленную кровать. Цеплялись ко всему, к чему было возможно.





Часть осужденных попыталась устроить протест. Но далеко не вся "зона" — речь про несколько человек. Многие из осужденных даже не знали, что там был "бунт", и узнали об этом только после свиданий с родственниками.





Сегодня начальник собирал всех осужденных и обещал, что все будет хорошо. БТРов там нет, спецназа тоже нет".





Подтверждений тому, что протест был массовым, что заключенные забаррикадировали дверь и что произошли стычки с персоналом колонии, обнаружить не удалось.









В исправительной колонии №22, известной как "Волчьи норы", отбывают наказание те, кто в первый раз попался на наркотиках. Там находятся дети многих "Матерей-328". Как выяснило Еврорадио, именно от одной из них узнали о бунте в "Волчьей норах" и участницы этого антинаркотического движения, и администратор сообщества "Белорусская тюрьма".





Другие "матери-328", прочитав сообщение "ВКонтакте", посчитали, что информация о беспорядках исходит из разных источников, а значит, она соответствует действительности. Так новость о бунте заключенных в ИК-22 получила широкое распространение.





Напомним, что МВД сначала опровергло информацию о бунте, потом сообщила, что она проверяется.