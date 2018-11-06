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Правозащитники съездили в колонию "Волчьи норы" и узнали о бунте заключенных

07.11.2018 13:45 — Разное | Партизан  
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Правозащитники из организации "Платформа" съездили в колонию "Волчьи норы", чтобы проверить информацию о бунте заключенных.

Правозащитники съездили в колонию "Волчьи норы" и узнали о бунте заключенных
Сообщество "Белорусская тюрьма" в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что в ночь с 3 на 4 ноября в исправительном учреждении произошли беспорядки, в которых участвовали "все осужденные во всех отрядах".

Правозащитникам удалось пообщаться с представителями администрации колонии (но не с ее начальником) и с родственниками осужденных, выходившими с долгосрочных свиданий.

"Мы в свое время поднимали вопрос, что там было организовано казино. Многие там проигрывали деньги, — рассказывает Еврорадио Андрей Бондаренко из "Платформы". — У них после этого начались проверки. Отключили телевидение и начали наказывать практически за все: за незастегнутую пуговицу, за плохо заправленную кровать. Цеплялись ко всему, к чему было возможно.

Часть осужденных попыталась устроить протест. Но далеко не вся "зона" — речь про несколько человек. Многие из осужденных даже не знали, что там был "бунт", и узнали об этом только после свиданий с родственниками.

Сегодня начальник собирал всех осужденных и обещал, что все будет хорошо. БТРов там нет, спецназа тоже нет".

Подтверждений тому, что протест был массовым, что заключенные забаррикадировали дверь и что произошли стычки с персоналом колонии, обнаружить не удалось.


В исправительной колонии №22, известной как "Волчьи норы", отбывают наказание те, кто в первый раз попался на наркотиках. Там находятся дети многих "Матерей-328". Как выяснило Еврорадио, именно от одной из них узнали о бунте в "Волчьей норах" и участницы этого антинаркотического движения, и администратор сообщества "Белорусская тюрьма".

Другие "матери-328", прочитав сообщение "ВКонтакте", посчитали, что информация о беспорядках исходит из разных источников, а значит, она соответствует действительности. Так новость о бунте заключенных в ИК-22 получила широкое распространение.

Напомним, что МВД сначала опровергло информацию о бунте, потом сообщила, что она проверяется.

 
Теги: Новости
 
 
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Правозащитники из организации "Платформа" съездили в колонию "Волчьи норы", чтобы проверить информацию о бунте заключенных.
 
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