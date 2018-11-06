Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом Рыболовлева

В Кремле с вниманием следят за ситуацией с арестом российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





life.ru — Мы с вниманием относимся, отслеживаем такие новости на предмет защиты интересов граждан России, — сказал Песков, пишет





Он добавил, что комментировать ситуацию в Кремле не могут, потому что не известны обстоятельства и суть обвинений.









Напомним, ранее адвокаты российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева подтвердили, что их клиент был задержан и допрошен полицией Монако.



