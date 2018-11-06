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Песков заявил, что Кремль внимательно следит за ситуацией с арестом Рыболовлева
Однако комментировать арест там пока не могут, потому что не известны обстоятельства и суть обвинений.
В Кремле с вниманием следят за ситуацией с арестом российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева в Монако. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Мы с вниманием относимся, отслеживаем такие новости на предмет защиты интересов граждан России, — сказал Песков, пишет
Он добавил, что комментировать ситуацию в Кремле не могут, потому что не известны обстоятельства и суть обвинений.
Напомним, ранее адвокаты российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева подтвердили, что их клиент был задержан и допрошен полицией Монако.
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Однако комментировать арест там пока не могут, потому что не известны обстоятельства и суть обвинений.
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