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Компанию Зиссера исключили из числа поставщиков услуг для госорганов

07.11.2018 13:30 — Разное | Партизан  
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Оперативно-аналитический центр при президенте приказом №177 от 2 ноября изменил перечень поставщиков интернет-услуг для государственных органов и организаций. Текст приказа опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Компанию Зиссера исключили из числа поставщиков услуг для госорганов
Из этого перечня ОАЦ исключил ИПУП "АйБиЭй АйТи Парк" и ООО "Надежные программы" — компанию, известную как hoster.by.

К "Надежных программам" имеет непосредственное отношение Юрий Зиссер — основатель сайта tut.by. В августе в офисе tut.by прошли обыски, связанные с "делом БелТА". А несколько дней назад стало известно, что четырем сотрудникам tut.by предъявлены обвинения по этому делу — за незаконный доступ к компьютерной информации.

“Компания ООО "Надежные программы", более известная, как регистратор доменных имен и хостинг-провайдер hoster.by, исключена из перечня поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги хостинга государственным органам и организациям, использующим в своей деятельности сведения, составляющие государственные секреты. Сегодня опубликован соответствующий приказ ОАЦ. Господин Зиссер не угодил властным структурам чем-то или в технических параметрах услуг хостинга есть серьезные дыры или еще какие причины тому - не берусь судить, но факт примечательный. Как минимум удар по имиджу компании уже есть, в духе: «Надежные программы» не такие и надежные.
Также из указанного перечня исключено Иностранное производственное унитарное предприятие «АйБиЭй АйТи Парк», резидент ПВТ с 2007 года», – пишет в этой связи на свой странице в ФБ эксперт Егор Лебедок.

 
 
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Оперативно-аналитический центр при президенте приказом №177 от 2 ноября изменил перечень поставщиков интернет-услуг для государственных органов и организаций....
 
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