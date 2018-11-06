Пожарный из Бобруйска за минуту отжался на брусьях 67 раз и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Из строителя в пожарные





Когда Женя полюбил «зависать» во дворе на брусьях, ему было 13 лет. Шел 2003 год. О том, что это воркаут, в Бобруйске тогда никто не подозревал: просто «на турнички» ходили.





— Подтягивались, делали подъем переворотом... — с ностальгией вспоминает парень. — Я смотрел на ребят постарше, повторял за ними: мне хотелось быть таким же сильным, мощным.





Спорту школьник тогда уделял много внимания, но ему и в голову не пришло, что с этим можно связать карьеру. Занимался для себя по книжкам вроде «Тренировки Брюса Ли», а поступил — в механико-технологический колледж. Отработал на стройке два года, потом ушел.





— Коллектив был своеобразный, — деликатно высказывается Евгений. — Пьют, курят. Меня такое вообще не устраивало, в интересах мы не сошлись.





Парень тогда заочно учился на факультете физического воспитания БГПУ имени Максима Танка, так что решил: надо идти в МЧС. С медкомиссией и нормативами — никаких проблем.









— Это работа, где можно было реализовать себя — ну, хотя бы в плане физкультуры. А стройка — не мое, хотя денег там заработаешь больше. Но заниматься ведь надо тем, что тебе кажется важным, верно? Только тогда свою работу можно делать хорошо, не абы как.





Так Евгений стал пожарным-спасателем. График — сутки через двое. За шесть лет работы пожаров видел столько, что эмоции и воспоминания о них слились в полыхающее пятно.





— И свалка на Бабино горела, и захоронения лигнина (химическое сырье — прим.TUT.BY), и сено, и подворье... В нашем деле нужна выносливость, потому что приходится по шесть-семь часов работать.





Всегда надо быть начеку, но к опасности привыкаешь.





— Когда в первые два года работы выезжал на любой пожар, адреналин зашкаливал! А сейчас — вызов и вызов. Пульс, наверное, даже не учащается.





— А доставать людей из огня приходилось?





— Живых — нет. Трупы — да.





«Приехал в час ночи и поел»









Когда воркаут в Бобруйске вошел в моду, товарищи по тренировкам на проржавевших турниках у дома создали свою команду — Gig Ants. В 2013 году стали лучши чемпионате Беларуси в командном фристайле. Приз от спонсоров — установка брусьев и турников «по месту жительства» победителей. Так в Бобруйске появилась единственная профессиональная воркаут-площадка.





— Когда-то там тренировались я, мой друг и еще пара приверженцев спорта, но сейчас... Летом яблоку негде упасть: приходит по тридцать, сорок человек. Мне уже там не позаниматься, — улыбается Евгений. — Но это радует!





Спортсмен не раз становился чемпионом Беларуси по воркауту, был рекордсменом в отжимании на брусьях с дополнительным весом в 48 кг (сделал 26 повторений).





— Серьезной я считаю только такую победу, когда не просто занял призовое место на соревновании, а сражался с топовыми атлетами. Например, мне приятно меряться силами с Максимом Трухоновцом: в 2016-м весной он у меня выиграл, а зимой — я у него.





Тренировка у Евгения занимает около двух часов.





— Или я могу в течение дня делать подходы: на работе перекур на пять минут — пошел на перекладину, подтянулся тридцать раз.





В соцсетях спасатель публикует упражнения, выполненные в полном «обмундировании». Выглядит необычно, но это не постановочные кадры, а фрагменты реального тренировочного процесса. Разве что упражнения вроде «отжимания с покрышкой на плечах» придумали сами, цель — укрепить не только тело, но и дух.





Возможность для воркаута находится даже по ходу прогулок с годовалой дочкой:





— С пользой проводим время на площадке. Она рядышком, я делаю свою тренировку. Я и дочку к «турничкам» приобщаю: даю повисеть, а малышка пробует подтягиваться.









Несмотря на рельефный, «бодибилдерский» торс, диеты Евгений не соблюдает, КБЖУ не считает, по часам не питается.





— Ем практически все подряд: тренировки на силу и выносливость все калории сжигают. У меня три основных приема пищи и два-три перекуса. Из важных моментов — плотный завтрак: каша, вареные яйца, орехи, фрукты. В обед — суп с курицей, а вечером ужин вроде гречки с курицей, не позднее 7 часов. Соблюдать график не всегда возможно: например, когда был взрыв в цехе «ФанДОК», его тушили несколько часов. Приехали в час ночи, и я настолько был обессилен, что, конечно, поел.





Рекорд с третьей попытки









На то, чтобы отправить заявку в Книгу рекордов Гиннесса, Евгения вдохновил пример Максима Трухоновца.





— О том, что он ставит рекорды, я знал давно, но в тонкости не вникал. Просто думал: «Макс молодец!». А потом зашел на официальный сайт, стал изучать — а там хватает достижений, которые я уже могу побить. Делать на одно повторение больше не хотелось, искал такой рекорд, который останется за мной надолго.





Евгений выбрал отжимания на брусьях с дополнительным весом — 40 фунтов, или 18 кг 200 граммов.





— Рекорд был у американца: если я не ошибаюсь, 49 раз.





Попасть в Книгу Гиннесса — дело непростое: можно заплатить примерно 900 долларов, и тогда заявку рассмотрят в течение недели. Бесплатные же запросы комиссия изучает несколько месяцев. Все документы проверяют внимательно, требуют соблюдения регламента и присутствия комиссии. Без знания английского не обойтись. Помочь Евгению согласился Трухоновец, уже знакомый с тонкостями процесса, — только ехать надо было в Минск . Бобруйчанину пришлось делать это трижды.









— В первый раз получилось 56 повторений. Готов был отправлять заявку, но меня остановили: «Ты же можешь больше!» Да я и сам был в этом уверен: приехал ставить «рекорд» после дежурных суток, не выспавшись толком. Через две недели снова в Минск. Сделал 63 повторения — но, как на зло, уже на записи мы увидели, что не фиксировалось время. Это обязательное условие по регламенту. Я отчаялся, думал: не судьба. Но жена сказала: «Будешь ездить, сколько понадобится!». И на третий раз все получилось. За минуту я сделал 67, почти 68 раз.





Видео отправил 30 июля — положительный ответ получил вчера. И уже присмотрел несколько рекордов, с которыми сможет потягаться в будущем.





— Попасть в Книгу Гиннесса — достижение более существенное, чем медалька за первое место, — рассуждает пожарный. — Пусть оно и не подразумевает никаких денежных призов, но мне интересен сам процесс получения лучшего результата. А когда диплом пришлют по почте, повешу его дома: чтобы родные видели, чтобы дочка подрастала и на диплом смотрела.





Титульное фото: Алла Сказова, из личного архива героя











