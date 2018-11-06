Атаковавшие Париж и Брюссель в 2015 и 2016 годах террористы проникли в Европу через Венгрию

Террористы, совершившие взрывы в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года, проникли через территорию Венгрии, принятые сейчас меры минимизируют нелегальную миграцию через страну, заявил генеральный директор антитеррористического центра Венгрии Янош Хайду.

"Те террористы, которые совершили взрывы в Париже и Брюсселе, на 100% проникли через территорию Венгрии", - сказал Я.Хайду в среду журналистам в рамках проходящего в Москве совещания руководителей спецслужб органов безопасности и правоохранительных органов, в котором принимают участие представители 125 делегаций из 80 государств.

Представитель венгерских спецслужб подчеркнул, что волну миграции террористы использовали для проникновения в Европу и совершения терактов. Особенно активно они пользовались этой ситуацией в 2015-2016 годах.

По его словам, принятые венгерским правительством меры по сооружению забора на границе законодательных ограничений позволили исключить въезд нелегальных мигрантов на территорию Венгрии.

"Защита южных границ Венгрии сильна. Полиция вместе с армией работают. Забор стоит. Сигнализация работает. Мы готовы к любой ситуации", - заявил Я.Хайду.