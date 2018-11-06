Порошенко: Русской православной церкви нечего делать в Украине

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Русской православной церкви нет места на Украине, и надеется, что украинская церковь уже в скором времени получит автокефалию.

Выступая в среду в Киеве на международной конференции высокого уровня "Уроки гибридного десятилетия: что надо знать для успешного движения вперед", П.Порошенко привел слова, якобы сказанные главой российского государства, о том, что Россия держится на двух столпах - РПЦ и ядерном оружии.

"Разве это нормально, когда в Кремле собирается немедленно Совет безопасности России под руководством Путина с одним вопросом на повестке дня - как защитить Русскую православную церковь в Украине?" - задался вопросом украинский президент и сам же ответил: "Дорогие мои, вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию".

П.Порошенко также выразил надежду, что Константинопольский патриарх Варфоломей не будет тянуть с решением о проведении на Украине объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви и объединенная церковь скоро получит томос об автокефалии.