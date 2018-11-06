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Юношеские годы не проходят мимо. Выпускники Минского суворовского училища встретились в день 65-летия альма-матер
Новости Беларуси. Объединяет и в службе, и в дружбе. Сегодня, 7 ноября, выпускники Минского суворовского собрались в альма-матер по случаю 65-летия военного училища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, всё началось с построения на плацу, а после воспоминаниями делились в классах.
В советское время училищу 12 раз присуждали почетный приз – бюст Александра Суворова. Кстати, уже 27 лет он хранится в Минском училище.
Сегодня здесь те, кто застал то самое последнее награждение, и те, кто совсем недавно покидал стены училища.
Александр Бондаренко, командир роты:
Александр Науменко, начальник Минского суворовского военного училища:
Выпускники Минского суворовского военного училища, как и все суворовцы, имеют свое кадетское братство. Юношеские годы, проведенные вместе, не проходят мимо.
За 65 лет – более 13 тысяч выпускников. Многие сегодня продолжают свою карьеру в правоохранительных органах и Вооруженных Силах Беларуси. Кстати, поступить в суворовское училище ребята могут уже после 6 класса.
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Юношеские годы не проходят мимо. Выпускники Минского суворовского училища встретились в день 65-летия альма-матер
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Юношеские годы не проходят мимо. Выпускники Минского суворовского училища встретились в день 65-летия альма-матер
Новости Беларуси. Объединяет и в службе, и в дружбе. Сегодня, 7 ноября, выпускники Минского суворовского собрались в альма-матер по случаю 65-летия военного училища,...
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