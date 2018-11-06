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В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске
Новости Беларуси. Памятные мероприятия, посвященные событиям Великого Октября, проходят 7 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цветы и венки под звуки оркестра, по традиции, легли к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске.
Участие в церемонии приняли десятки человек. Среди них – лидеры Коммунистической партии Беларуси, депутаты, представители профсоюзного движения. Идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся не теряют актуальности и в наши дни.
Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:
На сегодняшний день средний возраст членов нашей партии составляет порядка 50 лет. Это очень хорошо. Мы отмечаем, что за последние два года в нашу организацию пришло очень много молодых людей. Мы два года тому назад зарегистрировали Республиканское общественное объединение «Лига коммунистической молодежи», которое на сегодня по всей республике насчитывает порядка 700 человек.
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В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске
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В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске
Новости Беларуси. Памятные мероприятия, посвященные событиям Великого Октября, проходят 7 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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