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В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

07.11.2018 15:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Памятные мероприятия, посвященные событиям Великого Октября, проходят 7 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Цветы и венки под звуки оркестра, по традиции, легли к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске.

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

Участие в церемонии приняли десятки человек. Среди них – лидеры Коммунистической партии Беларуси, депутаты, представители профсоюзного движения. Идеи равенства, объединения и солидарности трудящихся не теряют актуальности и в наши дни.

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:
Наша задача – вместе с молодежью взять самое лучшее, что было в исторической эпохе нашей, и приумножить настоящее для того, чтобы наша страна была еще сильней.

На сегодняшний день средний возраст членов нашей партии составляет порядка 50 лет. Это очень хорошо. Мы отмечаем, что за последние два года в нашу организацию пришло очень много молодых людей. Мы два года тому назад зарегистрировали Республиканское общественное объединение «Лига коммунистической молодежи», которое на сегодня по всей республике насчитывает порядка 700 человек.

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске

В День Октябрьской революции торжественно возложили цветы к памятнику Ленину на площади Независимости в Минске
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Памятные мероприятия, посвященные событиям Великого Октября, проходят 7 ноября по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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