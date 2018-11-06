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8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

07.11.2018 14:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как стало известно, 8 ноября Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры лидеров стран Организации пройдут в узком и расширенном форматах.

8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

В повестке дня – обсуждение актуальных проблем мировой и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ. По итогам саммита ожидается подписание ряда международных документов.
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8 ноября Президент Беларуси совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ

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Новости Беларуси. Как стало известно, 8 ноября Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите ОДКБ, сообщили в программе Новости «24...
 
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