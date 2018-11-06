Виктория Азаренко за всю карьеру заработала почти $30 миллионов

Бывшая первая ракетка мира и лучшая теннисистка в истории Беларуси Виктория Азаренко за всю свою карьеру заработала больше 29 миллионов долларов призовыми, сообщает в своём твиттере WTA Insider. Она ещё не закончила карьеру, так что, надеемся, Виктория преодолеет планку в 30 миллионов.

Таким образом она заняла пятое место в рейтинге теннисисток с самыми большими суммами призовых. Больше беларуски заработали Каролина Возняцки (Дания, 33 миллиона долларов), Мария Шарапова (Россия, 38 миллионов), Венус Уильямс (США, 41 миллион) и, наконец, Серена Уильямс (США, 88 миллионов).

All-time @WTA Prize Money Leaders as of November 5th 2018:



1. Serena Williams

2. Venus Williams

3. Maria Sharapova

4. Caroline Wozniacki

5. Victoria Azarenka

6. Simona Halep

7. Agnieszka Radwanska

8. Petra Kvitova

9. Angelique Kerber

10. Martina Hingis pic.twitter.com/78g44v4CJM — WTA Insider (@WTA_insider) 6 ноября 2018 г.

Сейчас Виктория Азаренко находится на 51-й строчке рейтинга WTA. В 2018 году она выиграла 17 из 29 матчей. Она досрочно закончила сезон и поменяла тренера − к ней вернулся Вим Фиссетт, с которым она выиграла три титула в 2016 году − это до сих пор её последние выигранные турниры.

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