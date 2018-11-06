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Лукашенко отправится 8 ноября в Казахстан
07.11.2018 16:01 — Разное | Ежедневник
Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.
Переговоры лидеров стран ОДКБ пройдут в узком и расширенном форматах. В повестке дня - обсуждение актуальных проблем международной и региональной безопасности, тематика взаимодействия на международной арене, а также вопросы, касающиеся перспективной и текущей деятельности ОДКБ, включая кадровые, организационные и финансовые аспекты.
По итогам саммита предусмотрено подписание ряда международных документов, сообщила пресс-служба президента.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Казахстан для участия в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о...
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