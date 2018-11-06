ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более ста семей Минска сегодня получили ключи от квартир в Заводском районе

07.11.2018 16:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Более ста семей Минска сегодня получили ключи от квартир в Заводском районе
Фото из открытых источников

Всего в здании 111 квартир, общая площадь жилых помещений — почти 6,5 тысячи кв. м. Заказчиком строительства выступил ГП «УКС Заводского района г. Минска», генподрядчиком — ОАО «МАПИД». 

В здании по 48 «однушек» и «двушек» и 15 «трешек». Стоимость «кварата» составила 1 037, 09 бел. руб. 90 участников долевого строительства воспользовались господдержкой в виде субсидий на погашение процентов по кредитам, а многодетные семьи — на погашение процентов и основного долга по банковским кредитам, сообщает агентство «Минск-Новости». 

В ходе мероприятия глава администрации Заводского района Александр Дорохович подчеркнул, что в перспективе на территории района будет построено около 80 тыс. кв м жилья.

Более ста семей Минска сегодня получили ключи от квартир в Заводском районе
Надо ли оплачивать услуги ЖКХ, если в новой квартире никто не живет?
Подробнее
   

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состоялось торжественное заселение нового дома №30 по ул. Магнитной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко отправится 8 ноября в Казахстан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика