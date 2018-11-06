Более ста семей Минска сегодня получили ключи от квартир в Заводском районе

Всего в здании 111 квартир, общая площадь жилых помещений — почти 6,5 тысячи кв. м. Заказчиком строительства выступил ГП «УКС Заводского района г. Минска», генподрядчиком — ОАО «МАПИД».

В здании по 48 «однушек» и «двушек» и 15 «трешек». Стоимость «кварата» составила 1 037, 09 бел. руб. 90 участников долевого строительства воспользовались господдержкой в виде субсидий на погашение процентов по кредитам, а многодетные семьи — на погашение процентов и основного долга по банковским кредитам, сообщает агентство «Минск-Новости».