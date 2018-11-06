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По итогам третьего квартала в Гродно и Лиде снизился спрос на квартиры
На смену покупательскому «буму», вызванному подешевевшими в конце 2017 года кредитами, пришло затишье. В Гродно вслед за стабилизацией спроса замедлился и рост цен. В Лиде, чтобы привлечь покупателей, продавцы на «вторичке» вынуждены активно снижать цены.
Интерес к квартирам снизился во всей области
После того, как условия по кредитам перестали меняться в лучшую сторону, активность покупателей в крупных городах региона постепенно сокращалась.
Значительная доля сделок купли-продажи пришлась на квартиры в готовых новостройках. В Гродно их доля составила 38%, в Лиде 14%. Для сравнения — в большинстве городов Беларуси этот показатель не дотягивает и до 5%, в Минске он равен 7%.
Максимальным спросом в регионе пользовались 2-комнатные квартиры — с ними за заключили 45-47% всех сделок. Менее популярными были «однушки», на долю которых пришлось до 30% от всего спроса. Каждая пятая проданная квартира была 3-комнатной.
Динамика цен в крупных городах региона разнонаправленная
Средняя цена квартир в Гродно к концу квартала составила $607 за м2, что на 1,7% больше, чем в июне текущего года. В Лиде, напротив, за последние 3 месяца стоимость квадратного метра упала до $496 (-6,9%). Несмотря на это, текущий уровень цен в крупных городах области выше прошлогоднего примерно на 5%.
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На смену покупательскому «буму», вызванному подешевевшими в конце 2017 года кредитами, пришло затишье. В Гродно вслед за стабилизацией спроса замедлился и рост цен....
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