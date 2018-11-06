По итогам третьего квартала в Гродно и Лиде снизился спрос на квартиры





На смену покупательскому «буму», вызванному подешевевшими в конце 2017 года кредитами, пришло затишье. В Гродно вслед за стабилизацией спроса замедлился и рост цен. В Лиде, чтобы привлечь покупателей, продавцы на «вторичке» вынуждены активно снижать цены.

Интерес к квартирам снизился во всей области

После того, как условия по кредитам перестали меняться в лучшую сторону, активность покупателей в крупных городах региона постепенно сокращалась. По данным Realt.by , в III квартале 2018 года в Гродно и Лиде было зарегистрировано на 13% меньше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. В малых городах области сокращение спроса было ещё более заметным — продажи квартир уменьшились почти на 20%.

Значительная доля сделок купли-продажи пришлась на квартиры в готовых новостройках. В Гродно их доля составила 38%, в Лиде 14%. Для сравнения — в большинстве городов Беларуси этот показатель не дотягивает и до 5%, в Минске он равен 7%.

Максимальным спросом в регионе пользовались 2-комнатные квартиры — с ними за заключили 45-47% всех сделок. Менее популярными были «однушки», на долю которых пришлось до 30% от всего спроса. Каждая пятая проданная квартира была 3-комнатной.

Динамика цен в крупных городах региона разнонаправленная

Средняя цена квартир в Гродно к концу квартала составила $607 за м2, что на 1,7% больше, чем в июне текущего года. В Лиде, напротив, за последние 3 месяца стоимость квадратного метра упала до $496 (-6,9%). Несмотря на это, текущий уровень цен в крупных городах области выше прошлогоднего примерно на 5%.

Купить 1-комнатную квартиру в Гродно в июле-сентябре 2018 года можно было за 23-32 тысячи долларов, двушку — за 26-35 тысяч. Цены на 3-комнатные квартиры варьировались от 35 до 42 тысяч долларов. В Лиде подобные квартиры стоили в среднем на 4-7 тысяч дешевле.