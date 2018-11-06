Заместитель директора частного предприятия из Лиды выиграл автомобиль «Джили Эмгранд» (видео)





Вчера, 6 ноября, во время розыгрыша 93-го тура игры «Удача в придачу!» от компании «Евроопт» определился обладатель автомобиля «Джили Эмгранд». Обладателем новой машины стал замдиректора частного предприятия из Лиды Владимир Сенкевич.

Судьбу следующего «Джили Эмгранд» определила пилотесса и член национальной сборной по вертолетному спорту София Куршубадзе – теперь внедорожник принадлежит Владимиру Сенкевичу из Лиды, замдиректора одного из частных предприятий. Причем эта победа стала досрочной!

У этого покупателя в финале розыгрыша суперприза было сразу 10 игровых кодов из 10 – так что его выигрыш стал очевиден досрочно, уже после шестой цифры семизначного игрового кода.

Эмоции победителя благодаря видеозвонку могла видеть вся страна. А они действительно зашкаливали. «Я выиграл машину!» — что есть силы закричал этот счастливчик в прямом эфире.

Отметим, что в этом же розыгрыше Наталья Никитина из Гомеля, ведущий специалист Беларусбанка, стала обладательницей собственной квартиры в минской новостройке. Обладателя нового внедорожника «Джили Эмгранд» также стал Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области. Такие же авто достались Юлии Щербе, маме в декрете из города Бреста, Ольге Трусовой из Минска, и Любви Войтович, продавцу магазина «Калінка» из Бреста.