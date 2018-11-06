Как зарплаты белорусов отличаются от доходов наших соседей

Зарплаты белорусов, вопреки прогнозу и ожиданиям властей, падают . В сентябре средние заработки в стране упали почти на 24 рубля и составили 964 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как зарплаты белорусов выглядят на фоне доходов соседей.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, падение средней зарплаты по стране в сентябре нашло четкое отражение в жизни отдельных районов. Как следствие, уменьшилось количество регионов, где средняя зарплата превысила эту планку. Снова появились и такие районы, где средняя получка не догоняет даже 600 рублей.

Мстиславский район в сентябре оказался самым «бедным». Такое с ним уже бывало. Теперь вместе с Шарковщиной они представляют районы, где средние получки недотянули до 600 рублей. Самые высокие средние зарплаты в Солигорском районе — 1265 рублей. Разрыв между самым бедным и самым богатым районами составляет 2,2 раза.

Правительство тем временем намерено сократить разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными районами Беларуси.

В России средняя зарплата в сентябре составила 42 200 рублей (1357 белорусских рублей). Это на 2% больше, чем в августе . Реальные заработки россиян, которые рассчитываются с учетом инфляции, за год выросли на 7,2%, а в сентябре к августу — на 1,8%.

В России традиционно больше всего зарабатывают работники компаний, связанных с добычей и переработкой нефти. Так, работники месторождений по добыче нефти и газа в среднем получают более 123 тысяч рублей в месяц (около 4000 белорусских рублей). Производители нефтепродуктов — 85 тысяч (2730 рублей). Не намного меньше — в среднем 81 тысячу в месяц (2600 рублей) — зарабатывают сотрудники банков и страховщики.

В Украине в сентябре средние заработки составили 9042 гривен (686 белорусских рублей). Больше всего наниматели платят своим работникам в Киеве — 13 614 гривен (1033 белорусских рублей).

В Казахстане, у нашего «соседа» по ЕАЭС, средние заработки в сентябре были на уровне 160 555 тенге (919 белорусских рублей).

В Польше средняя зарплата в сентябре составила 4772 злотых (2677 рубля).

В Латвии во втором квартале этого года средняя зарплата до уплаты налогов составила 1004 евро (2476 рубля), в Эстонии — 1321 евро (3258 рублей), в Литве — 927 евро (2286 рублей).

К примеру, в Литве в числе самых высокооплачиваемых работников — главы финансовых компаний и компаний ИТ и программисты, а также руководители в других сферах. К числу высокооплачиваемых специалистов относятся также судьи (2423 евро), врачи-специалисты (1741 евро), машинисты локомотивов (1597 евро).

В Латвии по-прежнему существенная региональная разница в зарплатах. Во втором квартале этого года в Риге средняя зарплата до уплаты налогов была 1128 евро в месяц, а в Латгалии — 702 евро.

В Беларуси в нынешнем году средние зарплаты, по прогнозам властей, должны составить 938 рублей, в том числе в декабре — 1070 рублей. Планируется, что средние зарплаты работников бюджетных организаций в этом году будут на уровне 742 рублей.

В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей. Такие показатели заложены в проекте прогноза социально-экономического развития Беларуси на следующий год.