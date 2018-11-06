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Личное мнение: была ли революция в октябре 1917 года в Бресте?

07.11.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Нет! Ответят все, кто мало мальски разбирается в истории. Ни одно событие и отдаленно не напоминает нам о каких-то действиях, которые проходили в Питере. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60412.php

Личное мнение: была ли революция в октябре 1917 года в Бресте?

(иллюстрация предложена автором)

Тогда почему на главной площади стоит памятник вождю революции?

Уже и официально доказано, что Ленин прибыл в Россию с вагоном немецких денег! Почему десятки улиц носят названия деятелей той революции (или как называли сами большевики "октябрьского переворота")? Что эти люди сделали для Бреста?

А помните самые уникальные названия наших колхозов и совхозов "Красный большевик", "Путь Ильича", "Красное вымя", 20 лет КПСС, 30 лет... 

Так вот, посмотрел в своем родном Дрогичинском районе. Ни одного (!) названия советской эпохи за сельхозпредприятиями коллективного типа или фермерскими хозяйствами не сохранилось. И никто (!) даже ностальгирующего слова не сказал. 

Как видите, ничего страшного не произошло, и растения меньше расти не стали, наоборот, появились новые (арбузы и др.), а надои коров только увеличились! 

Думаю, очередь за городами! Может это даст стимул для нового развития. #ЗаСвойГород

 
Теги: Брест
 
 
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Нет! Ответят все, кто мало мальски разбирается в истории. Ни одно событие и отдаленно не напоминает нам о каких-то действиях, которые проходили в Питере. ...
 
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