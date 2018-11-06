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В Польше из трудового рабства освободили белорусских строителей

07.11.2018 16:25 — Разное | Аргументы и факты  
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В Польше из трудового рабства освободили белорусских строителей
Фото из открытых источников

Как стало известно, департамент морской пограничной охраны Польши задержал 42-летнего мужчину. По информации местных правоохранителей, он принуждал людей заниматься строительными работами, но зарплату им не платил.

В Польше из трудового рабства освободили белорусских строителей Живой товар. Кто становится жертвами трудового рабства?

Сообщается, что мужчина искал граждан Польши и других государств для нелегальной работы. Когда желающие соглашались на его условия, мужчина забирал их паспорта и документы, а договор на работу заключался на непонятном им языке или вовсе не составлялся. При этом зарплату работникам не выплачивали.

Возмущенные люди пытались протестовать, но мужчина угрожал им депортацией и надуманными обвинениями в краже, с которыми он грозился пойти в полицию. Кроме того, жертв трудового рабства всячески унижали, оскорбляли и избивали.

Всего от действий злоумышленника пострадали не менее 540 человек, в том числе граждане Беларуси, Украины, Грузии, Молдовы, Польши. В результате противоправных действий мужчина получил доход около 4,5 млн злотых (более 1 млн евро). Сейчас он арестован.

 
 
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Всего жертвами 42-летнего мужчины стали более 500 человек.
 
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