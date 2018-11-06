Работникам Минского завода автоматических линий 3 месяца не платили зарплату









FINANCE.TUT.BY узнал, почему на заводе такие задержки по зарплате и как люди столько времени жили без денег. узнал, почему на заводе такие задержки по зарплате и как люди столько времени жили без денег.





Работникам Минского завода автоматических линий имени Машерова с июня не платили зарплату.





— За июнь всем перевели по 300 рублей. С тех пор ни копейки. Директор периодически собирает всех, просит подождать. Все надеются, что скоро получат деньги, а потом снова ничего не дают, — обрисовывал сложившуюся ситуацию один из работников предприятия. — И это не единственная проблема. У нас в цехах периодически отключают электричество. Мы просто сидим и ничего не делаем, ждем, пока включат. Кроме того, в помещениях очень холодно, потому что нет отопления. В системе какая-то неполадка. Чтобы ее устранить, нужны деньги, а денег нет, потому что нет заказов.





По словам работника предприятия, его коллеги уже обращались по этому поводу в профсоюз. Однако все безрезультатно.





Мужчина говорит, что, из-за задержек по зарплате некоторые работники уволились.