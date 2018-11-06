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Работникам Минского завода автоматических линий 3 месяца не платили зарплату

07.11.2018 15:33 — Разное | Партизан  
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«Нам несколько месяцев не платят зарплату! В июне дали по 300 рублей, с тех пор ни копейки», — пожаловался в редакцию один из работников Минского завода автоматических линий имени Машерова. Его слова подтвердили еще несколько человек, которые трудятся на предприятии. Через несколько дней руководство выплатило работникам часть задолженности, остальное обещают отдать к 20 ноября.



FINANCE.TUT.BY узнал, почему на заводе такие задержки по зарплате и как люди столько времени жили без денег.

Работникам Минского завода автоматических линий имени Машерова с июня не платили зарплату.

— За июнь всем перевели по 300 рублей. С тех пор ни копейки. Директор периодически собирает всех, просит подождать. Все надеются, что скоро получат деньги, а потом снова ничего не дают, — обрисовывал сложившуюся ситуацию один из работников предприятия. — И это не единственная проблема. У нас в цехах периодически отключают электричество. Мы просто сидим и ничего не делаем, ждем, пока включат. Кроме того, в помещениях очень холодно, потому что нет отопления. В системе какая-то неполадка. Чтобы ее устранить, нужны деньги, а денег нет, потому что нет заказов.

По словам работника предприятия, его коллеги уже обращались по этому поводу в профсоюз. Однако все безрезультатно.

Мужчина говорит, что, из-за задержек по зарплате некоторые работники уволились.

 
 
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«Нам несколько месяцев не платят зарплату! В июне дали по 300 рублей, с тех пор ни копейки», — пожаловался в редакцию один из работников Минского завода...
 
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